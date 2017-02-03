曬紅包照遭酸「買馬靴？」 李妍憬笑回：七大武器之首

李妍慬曬出紅包照，遭酸「買馬靴了沒」。（翻攝自李妍憬臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人李妍憬去年底爆出與計程車運將互毆事件，形象重挫演藝事業跌到谷底，之後為了避風頭神隱出國，直到過年才回台和親友團聚。日前，李妍憬在臉書曬出領紅包的照片，卻遭網友酸「所以你買新靴子了沒」，沒想到李妍憬幽默回應「別擔心早就買了」，反而獲得網友大讚。

李妍慬事後神隱近2個月出國散心，近日才返台與家人過節。（翻攝自李妍憬臉書）

李妍憬去年爆出毆打運將事件後，現場影片紛紛曝光，李妍憬用馬靴毆打運將的畫面更被網友P圖成馬靴廣告，諷刺「打鐵防身必備」。近日李妍憬在臉書曬出與家人團聚的合照，還開心地秀出紅包，就遭網友酸「所以你買新靴子了沒」，但李妍憬大改火爆脾氣，正面回應早買好馬靴，網友又虧她「是新的七大武器之首嗎？」，她則自嘲「」幽默反擊酸民，反而獲得不少網友支持。

李妍憬拿馬靴毆打運將，被網友酸馬靴是最新武器。（翻攝自李妍憬臉書）

李妍憬自從與運將互毆事件爆發後，神隱數月直到近日才又開始在臉書與粉絲互動，雖然日前邀網友譏「回台灣幹麻」，李妍憬也直接回應「我國籍在台灣」，直爽個性獲得網友青睞，紛紛在臉書加油打氣，李妍憬也發文感謝粉絲「我不會放棄！我會一直努力，就算關注我的人只有幾個我也不要讓你們失望」。

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