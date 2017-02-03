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不順利曾在酒吧打工 劉在錫險退出演藝圈

2017/02/03 15:48

劉在錫是南韓知名主持人，他在節目中自爆曾想退出演藝圈。（翻攝自OSEN）

〔娛樂頻道／綜合報導〕在南韓有「國民主持人」之稱的劉在錫，以幽默、機智、體貼及善良等著稱，在南韓擁有超高人氣，更被封為「劉大神」。劉在錫曾在節目上談起過去剛出道十幾年的無名生活，但他沒有放棄反而珍惜每個機會締造現在的成就，他日前在節目上談起無名時期，直言如果不是好友挽回他，不然他就會離開演藝圈。

劉在錫表示幸好有金永萬（左2）、朴洪秀（右2）及金秀榮的挽回與支持，他才能走過低潮。（翻攝自KBS）

在昨日播出的《Happy Together3》中，節目邀請眾多大咖老牌藝人，面對3位好友讓劉在錫回想起出道時期面對的辛酸，因為緊張頻頻在節目中失誤，險些遭製作人開除，陷入低潮不安的他萌生退出演藝圈的念頭，「因為太不順利曾經在酒吧打工，在電視台僅工作了6個月，是金秀榮、金勇萬、朴秀洪找到了我。」

劉在錫表示想退出演藝圈時，曾在酒巴工作謀生。（翻攝自KBS）

朴秀洪回想當時的劉在錫解釋說稱，其實劉在錫非常有趣，但面對鏡頭就會緊張無法發揮實力，金永萬接著說道：「因為是新人缺乏幽默，而且又總是NG，在錫也已經意識到了問題，高層還說讓他走。」劉在錫替當時節目的製作人說話，表示當時自己能力還不夠好，「從來沒有埋怨過製作人，但是也因為這件事讓我陷入低潮。」

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