不甘當砲友上吊 寫真女星身分曝光

GACKT被爆舊愛A小姐因感情問題自殺未遂，A小姐遭起底為松川佑依子。（翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕43歲的日本視覺系男星GACKT，日前被週刊踢爆曾拍拖26歲的寫真偶像A小姐，而A小姐前後卻被GACKT、H男甩掉，接連2段戀情皆以失敗收場，在愛情、事業全為一場空之時，於今年元旦上吊自殺，所幸即時獲救撿回一命。

松川佑依子外型清秀，擁有甜美長相和火辣身材。（翻攝自網路）

日本網友針對報導的女方條件比對後，發現A小姐疑似就是松川佑依子，外型清純的她，擁有天使臉孔、魔鬼身材，當時打著金融OL名號拍攝性感寫真，頗具人氣，深受粉絲歡迎，還曾參與戀愛實境節目《TERRACE HOUSE》的演出。而她在去年3月，無預警在部落格宣布退出演藝圈，不免引發網友揣測。

松川佑依子被網友推測為該事件的A小姐。（翻攝自網路）

而GACKT事後在社群網站表示，「 Thanks for the fucking negative campaign」（真是謝謝他X的負面宣傳），澄清自己單身，更指責《週刊文春》報導不實，揭露H男其實就是邊見社長，邊見昨向他謝罪，讓他怒回「自己的屁股自己擦」，要對方好好跟女方溝通，並要向女方父母道歉。

松川佑依子身材相當火辣。（翻攝自網路）

松川佑依子被網友推測為該事件的A小姐。（翻攝自網路）

☆自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關☆