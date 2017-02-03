限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 婉君推

不甘當砲友上吊 寫真女星身分曝光

2017/02/03 15:01

GACKT被爆舊愛A小姐因感情問題自殺未遂，A小姐遭起底為松川佑依子。（翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕43歲的日本視覺系男星GACKT，日前被週刊踢爆曾拍拖26歲的寫真偶像A小姐，而A小姐前後卻被GACKT、H男甩掉，接連2段戀情皆以失敗收場，在愛情、事業全為一場空之時，於今年元旦上吊自殺，所幸即時獲救撿回一命。

松川佑依子外型清秀，擁有甜美長相和火辣身材。（翻攝自網路）

日本網友針對報導的女方條件比對後，發現A小姐疑似就是松川佑依子，外型清純的她，擁有天使臉孔、魔鬼身材，當時打著金融OL名號拍攝性感寫真，頗具人氣，深受粉絲歡迎，還曾參與戀愛實境節目《TERRACE HOUSE》的演出。而她在去年3月，無預警在部落格宣布退出演藝圈，不免引發網友揣測。

松川佑依子被網友推測為該事件的A小姐。（翻攝自網路）

而GACKT事後在社群網站表示，「 Thanks for the fucking negative campaign」（真是謝謝他X的負面宣傳），澄清自己單身，更指責《週刊文春》報導不實，揭露H男其實就是邊見社長，邊見昨向他謝罪，讓他怒回「自己的屁股自己擦」，要對方好好跟女方溝通，並要向女方父母道歉。

松川佑依子身材相當火辣。（翻攝自網路）

松川佑依子被網友推測為該事件的A小姐。（翻攝自網路）

☆自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關☆

相關新聞

推薦新聞
不甘當砲友上吊 寫真女星身分曝光 不甘當砲友上吊 寫真女星身分曝光
2017/02/03 15:01
GACKT 傳設「極樂組」玩多P 特殊性癖好遭起底 GACKT 傳設「極樂組」玩多P 特殊性癖好遭起底
2017/02/03 16:48
中天主播年後閃辭 鄒倩琳要進軍好萊塢啦！ 中天主播年後閃辭 鄒倩琳要進軍好萊塢啦！
2017/02/03 16:06
老公大爆夫妻性事 「跟妮可基嫚每晚都XX」 老公大爆夫妻性事 「跟妮可基嫚每晚都XX」
2017/02/03 13:01
大牙曬比基尼辣照 「雪乳蛇腰長腿」身材超逆天！ 大牙曬比基尼辣照 「雪乳蛇腰長腿」身材超逆天！
2017/02/03 20:46
不說還以為雙胞胎！綠帽男星曬全家福 不說還以為雙胞胎！綠帽男星曬全家福
2017/02/03 12:41
「神話」抵台 隊長Eric見熱情粉絲興奮拍照留念 「神話」抵台 隊長Eric見熱情粉絲興奮拍照留念
2017/02/03 17:30
（獨家）直擊！馮德倫舒淇十指緊扣 甜蜜蜜回香港 （獨家）直擊！馮德倫舒淇十指緊扣 甜蜜蜜回香港
2017/02/03 19:45
金裕貞拍《雲畫》每天束胸24小時狂冒痘 女變男最想變成「他」! 金裕貞拍《雲畫》每天束胸24小時狂冒痘 女變男最想變成「他」!
2017/02/03 19:35
捕獲最美小龍女！43歲李若彤凍齡飄仙氣 捕獲最美小龍女！43歲李若彤凍齡飄仙氣
2017/02/03 12:09
中天主播閃辭赴美 單身只因：台男不是我的菜 中天主播閃辭赴美 單身只因：台男不是我的菜
2017/02/03 18:05
農曆新年吃好睡好 賈靜雯一家驚變成...豬！ 農曆新年吃好睡好 賈靜雯一家驚變成...豬！
2017/02/03 15:57
范冰冰淡妝登《時代雜誌》 這些華人影星也曾是封面 范冰冰淡妝登《時代雜誌》 這些華人影星也曾是封面
2017/02/03 17:56
舒淇同框徐若瑄拜年 小V寶眼裡只有「這個」 舒淇同框徐若瑄拜年 小V寶眼裡只有「這個」
2017/02/03 15:32
全昭彌國中畢業！ 高中確定當子瑜學妹 全昭彌國中畢業！ 高中確定當子瑜學妹
2017/02/03 19:56
女星懷胎8月跌下床 驚險大喊「媽媽對不起你」 女星懷胎8月跌下床 驚險大喊「媽媽對不起你」
2017/02/03 17:47
在別人婚宴上被求婚 王樂妍驚喜爆哭 在別人婚宴上被求婚 王樂妍驚喜爆哭
2017/02/03 17:33
文瑾瑩手臂劇痛緊急開刀 話劇公演被迫取消 文瑾瑩手臂劇痛緊急開刀 話劇公演被迫取消
2017/02/03 15:19
羅志祥半夜做這件事 網紅女友興奮飆血壓 羅志祥半夜做這件事 網紅女友興奮飆血壓
2017/02/03 16:43
嫩男未婚夫偷吃 凱莉米洛痛斬母子戀 嫩男未婚夫偷吃 凱莉米洛痛斬母子戀
2017/02/03 12:14
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.