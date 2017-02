不甘當砲友上吊 寫真女星身分曝光

GACKT被爆舊愛A小姐因感情問題自殺未遂,A小姐遭起底為松川佑依子。(翻攝自IG)

〔娛樂頻道/綜合報導〕43歲的日本視覺系男星GACKT,日前被週刊踢爆曾拍拖26歲的寫真偶像A小姐,而A小姐前後卻被GACKT、H男甩掉,接連2段戀情皆以失敗收場,在愛情、事業全為一場空之時,於今年元旦上吊自殺,所幸即時獲救撿回一命。

松川佑依子外型清秀,擁有甜美長相和火辣身材。(翻攝自網路)

日本網友針對報導的女方條件比對後,發現A小姐疑似就是松川佑依子,外型清純的她,擁有天使臉孔、魔鬼身材,當時打著金融OL名號拍攝性感寫真,頗具人氣,深受粉絲歡迎,還曾參與戀愛實境節目《TERRACE HOUSE》的演出。而她在去年3月,無預警在部落格宣布退出演藝圈,不免引發網友揣測。

松川佑依子被網友推測為該事件的A小姐。(翻攝自網路)

而GACKT事後在社群網站表示,「 Thanks for the fucking negative campaign」(真是謝謝他X的負面宣傳),澄清自己單身,更指責《週刊文春》報導不實,揭露H男其實就是邊見社長,邊見昨向他謝罪,讓他怒回「自己的屁股自己擦」,要對方好好跟女方溝通,並要向女方父母道歉。

松川佑依子身材相當火辣。(翻攝自網路)

☆自由電子報關心您︰自殺不能解決問題,勇敢求救並非弱者,社會處處有溫暖,一定能度過難關☆