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王樂妍GINO日本調情 互餵牡蠣內行喔

2017/02/03 11:01

王樂妍（中）受訪時說自己看到雪相當開心，像少女般朝雪奔去。（民視提供）

〔記者洪素津／日本仙台報導〕演員王樂妍、GINO、李博翔、邱子芯等人今出席民視《我的老師叫小賀》在日本的外景記者會，對於這次在日本的拍攝，王樂妍也分享自己20多歲時因心儀一位日本舞者，而猛學日文，但因語言隔閡，雙方無法深聊，這段戀情便無疾而終。

王樂妍（右）、GINO（左）在戲中有有感情對手戲，這次在日本拍攝將會大方放閃。（民視提供）

另外日本岩手縣和宮城縣的知事為了振興觀光，兩人均客串此次的演出，這也讓GINO興奮地大喊：「我第一次和政府官員有對手戲！」期待之情溢於言表。

王樂妍、GINO一行人在大年初三就啟程前往日本仙台市，展開為期2周的實景拍攝，王樂妍表示雖然不是第一次看到雪，但是看到日本白茫茫一片，就會像少女般發出驚嘆，並且一定要堆個雪人。GINO說自己是吃牡蠣達人，牡蠣好壞他一吃便知，GINO直說：「宮城松島的牡蠣，是他吃到最好吃的牡蠣了」。

王樂妍、GINO、李博翔、邱子芯等人今出席民視《我的老師叫小賀》在日本的外景記者會，對於這次在日本的拍攝感到相當開心。（民視提供）

日本宮城縣、岩手縣斥資1200萬台幣，邀請《我的老師叫小賀》來此取景，劇組演職人員共30人，進行為期15天的拍攝行程，民視繼8點檔《嫁妝》、綜藝節目《美鳳有約》多次與日本青森縣合作後，這次安排了戲劇節目與演員們一同探索日本東北雪景之美。岩手縣知事達增拓也表示，第一次和台灣戲劇節目合作很開心，想透過兩方的交流能促進更多的觀光。

宮城縣知事（左起）、GINO、王樂妍、岩手縣知事，出席民視《我的老師叫小賀》在日本的外景記者會。（民視提供）

王樂妍、GINO在戲中大方放閃，兩人互餵牡蠣愛得高調。（民視提供）

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