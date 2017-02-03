男星徵私人助理提怪要求 豪氣開價217萬網友搶破頭！

男星羅伯勞最近在徵求私人助理，雖然開出不少奇怪條件，但薪資也十分優渥吸引人。（翻攝自Variety）

〔記者陳昱均／綜合報導〕對很多粉絲來說，能夠跟在大明星身旁為他們打點一切的助理一職看起來相當令人稱羨，因為不僅能夠與偶像近距離接觸，甚至還能更伸入了解私底下的他們，簡直就是「夢幻職業」。而最近，演出《白宮風雲》、《公園與遊憩》的52歲美國男星羅伯勞（Rob Lowe）就在公開徵求一位私人助理，其中他所開出的要求還有薪資都十分引人注目，因為他竟願意為了請人來幫他做到一些怪要求開價7萬美金 （約台幣217萬元）！

根據《TMZ》報導，羅伯勞最近在網站上開出徵求私人助理的條件，實在奇怪到引發熱議，因為這個職務除了有每集演出前都要幫雇主安排好髮型師、願意跟隨雇主四處旅遊、需擔任其保鑣這樣比較正常的條件外，還包含：從不假設任何事情、保證雇主一整天都是吃飽而且有咖啡喝的狀態、若雇主在超過晚上8點回家，得確保固主已經想好要吃什麼當晚餐、在雇主回家前與屋內工作人員確認好雇主需要按摩浴缸還是按摩，甚至還有「能夠舉起25磅（約11公斤）重的東西」的要求，各種奇怪要求讓人看了一頭霧水，而且認為比起私人助理其實職務範圍還更像管家。

不過，他也沒打算虧待應徵者，願意為此開出7萬美金 （約台幣217萬元）的報酬給這位未來的私人助理，超優渥的高薪讓網友看了心動不已，紛紛留言直呼：「選我選我」、「我願意，怎樣投履歷好呢」、「都別跟我搶，這個職位是我的了！」而知名脫口秀主持人吉米基墨就在自己的節目《吉米夜現場》中直接問羅伯勞這到底是不是真的，他坦承自己真的在找助理，也確實喜歡咖啡、按摩，還有想要一個不會假設任何事的助理，但這並不是他本人PO的，開玩笑表示雖然這些要求很有趣又很精確，但下節目得去跟自己的團隊工作人員聊聊了。

羅伯勞在節目中澄清那些條件並不是他本人PO出的，但他真的是在找私人助理沒錯。（翻攝自YouTube）