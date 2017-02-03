影片遭侵權？《空姐忙什麼》槓上粉專

《空姐忙什麼》疑遭侵權。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕去年8月正式推出的《空姐忙什麼》系列短劇，每周三更新一次，1集不超過3分鐘，靠著滿滿的創意與笑料，在短短半年間吸引40萬粉絲按讚，躋身網路爆紅影片行列。現在爆出有粉絲專頁引用《空姐忙什麼》影片，雙方粉絲專頁起了大爭鬥，許多網友也爭相加入戰局，雙方煙硝味濃厚。

昨日晚間，《空姐忙什麼》PO出一支影片，表示有一個有20萬粉絲的專頁，轉發了他們的影片，但是剪掉了片頭以及片尾的商標，這樣的舉動，讓《空姐忙什麼》氣憤的特地做了一集特別企劃來表示不滿，而該粉絲頁也在30分鐘之後刪文，但馬上又將該支影片上傳，只在文末加註「影片經新光集團授權」。

會有這樣的加註，是因為該支影片原是幫新光三越拍的置入性廣告，後來疑似是新光集團授權該粉絲頁，卻未告知《空姐忙什麼》劇組，且該粉絲頁未加註影片來源，才導致雙方發生誤會。

對於可能侵權一事，《空姐忙什麼》表示︰「正在做多方溝通協調中，詳細的情形，明天會再跟大家說明喔。」而該粉絲專頁則表示︰「影片授權與貼文都由所有權者確認，並無經過再製，而後上傳。第一時間因為小編太緊張所以刪除了（原貼文），但為了避免大家誤解版權所以重新上傳，並加註來源希望釐清真相。我們沒有完美的開始，只求能完美的落幕，讓大家在開工第一天的深夜能好好休息。」不過面對眾多粉絲的砲轟，雙方若不在好好聲明，就會引來許多反彈。

相關影片（影片擷取自臉書，如被移除請見諒）：