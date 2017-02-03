26歲寫真偶像淪男星炮友 不甘接連被甩竟上吊

GACKT被爆與寫真女星A小姐秘戀3年，之後A女與他的公司社長交往，元旦時因感情問題自殺未遂。（翻攝自網路）



〔記者陳立妍／綜合報導〕43歲的日本視覺系男星GACKT被爆祕戀26歲的寫真偶像A小姐，2人交往3年多在飯店開房間，似乎只把女方當炮友；而A小姐去年1月認識GACKT公司社長H先生後，隨即改戀H男，沒想到對方早有正牌女友，連續2段感情都以失敗收場，讓自認遇人不淑的她萬念俱灰，於今年元旦上吊自殺，所幸即時獲救撿回一命。

《週刊文春》爆料，2011年秋天GACKT到東日本地震災區慰問，與當時年僅21歲出身自災區的A小姐結緣，2人於隔年11月發展成情侶關係，悄悄拍拖3年，A小姐的友人更提供她與GACKT的對話紀錄給記者，指證GACKT每次都是當天才約A女見面，且開場白都是「今晚見面嗎？」加上他們主要都在飯店碰面，似乎只把A女當洩慾對象。

之後，A小姐對GACKT在東日本震災的言行起疑，導致2人關係生變，去年初她認識H男後，和H男一度論及婚嫁，未料對方卻早有結婚對象，在去年底再度被狠甩，GACKT、H男更主動斬斷聯繫，A女自殺未遂後產生後遺症，甚至得到醫院接受治療。而GACKT的公司雖否認A小姐和GACKT的關係，但《週刊文春》也放話將公開他與A女更多的交往內幕，桃色腥聞越演越烈。

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