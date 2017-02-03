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慘遭設局淪種豬！離婚男被14名街坊人妻榨乾了

2017/02/03 07:16

由白木優子領軍的14名AV女優，在新片中設局，讓剛離婚的單身男淪為一直交配的種豬。（翻攝自網路）〔娛樂頻道／綜合報導〕能和眾多AV女優做愛，應該是不少男性的夢想，由白木優子領軍的14名AV女優，在新片中與剛離婚的單身男在溫泉大會上演「逆15P」，不過，看到女優們欲求不滿瘋狂撲向一名男優的畫面，卻讓知名AV達人一劍浣春秋看了直呼宛如電影《惡靈古堡》的食人殭屍，打趣說：「萬一有女優不小心跌倒，那15個人疊上來的重量恐怕是會要人命的！」

片中的男優為了與街坊鄰居聯絡感情兼打發時間，便報名參加里長舉辦的溫泉之旅，沒想到當他拎著行李到達旅館，赫然發現參加的男性竟然只有他，另外14個人全是盯著他胯下流口水的飢渴人妻，被設局的他也立刻從單身狗變成一直在交配的種豬了，讓「閱片無數」的一劍浣春秋看了後也對男優佩服不已，直言「要演出這支作品肯定沒想像中爽」，雖然春光無限好，但「小弟弟」就只有那麼一根，要怎麼分配、要對哪一個女優「發射」，恐怕都不是自己能決定的。

加上現實生活中AV男優不只片酬低得可憐，在床上的演戲出更不如外界想像中輕鬆，AV男優在片場為了給導演最好的攝影角度，往往得用違反人體工學的方式「幹活」，甚至在導演還沒喊停也不能射精，加上長期靠肉體勞動，更有隨時「精盡人亡」的隱憂，堪稱是門「辛苦活」。　

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