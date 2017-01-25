趙麗穎臉蛋潮紅甜喘氣 勾引鄧超「母子滾床」

趙麗穎（左）和鄧超（右）在新片中有場床戲。（翻攝自新浪娛樂）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國作家韓寒繼《後會無期》後，最近將要推出第2部新電影《乘風破浪》，該片不僅請到鄧超、彭于晏、余文樂、董子健和趙麗穎等大咖，其中鄧超跟趙麗穎更要上演禁忌的「母子床戲」！雖然該橋段實際上是為了搞笑，但近日趙麗穎受訪時卻表示她緊張到根本笑不出來。

趙麗穎（左）和鄧超（右）在《乘風破浪》中飾演母子。（合成圖，翻攝自韓寒微博）

根據《新浪娛樂》報導，趙麗穎近日被問到和鄧超拍攝「母子床戲」的過程時，她坦言自己其實不太會，因為她畢竟演鄧超媽媽，卻要刻意誘惑他，讓她相當緊張，直呼分寸難拿捏。此外，趙麗穎還透露在拍片現場，導演韓寒都會親自指導她要怎麼演，不僅眼神要到位，連聲調要在哪個位置都多番調整。

趙麗穎舉例那場床戲，鄧超要對她說「我們不可以這樣子」，而她則要回答說「可以啊」，光是這短短幾句台詞，韓寒就調整了她的語氣無數次，更要求她臉要潮紅、需要發出喘息聲。不過有趣的是，趙麗穎解決「臉要潮紅」的辦法，竟然是把頭朝下好一陣子再突然抬起，使腦充血的自己臉部泛紅，超級實際的方法讓人相當哭笑不得。

趙麗穎（右）說和鄧超（左）的床戲讓他非常緊張。（翻攝自趙麗穎微博）