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RM要在台灣合體！ Gary現身見面會當嘉賓

2017/01/25 23:24

《Running Man》成員將在下個月來台舉辦粉絲見面會。（翻攝自Running Man Instagram）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓綜藝《Running Man》昨驚喜宣布不停播了，原班人馬6人繼續跑，並再度招手姜虎東，預計打造全新陣容。雖然Gary仍沒有回鍋《RM》的打算，但確定以來賓的身分錄製「劉在錫成員週」，而下個月《RM》在台灣的粉絲見面會，主辦單位也宣布Gary將出席。

《RM》成員宋智孝、金鐘國、李光洙、哈哈、池錫鎮5人將在下個月10日來台舉辦《RUNNING MAN 2017 LIVE IN TAIPEI》，原本確定Gary不會出席，今主辦單位「創世紀娛樂」宣布Gary當天會以嘉賓身分現身，將在台灣合體《RM》。

今主辦單位驚喜宣布Gary將以嘉賓身分參與。（翻攝自Gary Instagram）

雖然成員劉在錫因工作無法參與見面會，但Gary將出席的消息一出，仍讓大批粉絲又驚又喜，Gary也興奮表示「雖然見面只有短短的時間，希望可以跟大家玩得很開心！」到時將信守7012的承諾，隨成員來台北巡演。

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