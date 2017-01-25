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NANA寫歌嗆渣男 自爆國中離家1年這樣過

2017/01/25 21:38

成人嘻哈團「187INC」由強尼（左起）、文豪、NANA、彫柏組成。（記者陳奕全攝）

〔記者蔡琛儀／台北報導〕成人嘻哈團「187INC」雖然常以較為聳動的MV為人所知，但其實團員們也都創作不少頗有意義的歌曲；其中NANA曾寫下歌曲《舔我腳趾》，向所有渣男嗆聲，她交往過的對象幾乎都稱不上是好男人，除了被要錢、幫繳貸款，國中時的男友缺錢用，還要她回家偷拿媽媽的錢。

187INC過去MV雖聳動，但不少歌曲都相當有意義。（記者陳奕全攝）

NANA表示，身為獨生女的她，父母管她十分嚴厲，小時候成績不到前三名就會挨打，國中時認識新朋友，「覺得家裡沒有愛，我要去外面尋找愛」，隨後離家出走近一年，期間靠打零工和朋友接濟維生；某次和朋友上舞廳，朋友告訴她：「有一個媽媽跑進來舞廳耶，超奇怪的。」她定睛一看才發現是自己媽媽，還拿著手電筒四處找人，雖然她當下嚇得躲起來，但後來想到，平常是貴婦型的媽媽，在凌晨三點多踏進從來不曾進入的舞廳，因此決定回家，不再讓家人擔心。

187INC每個人的創作背景都很精采。（記者陳奕全攝）

強尼則都以自身經驗為創作靈感，他過去曾遇上粉絲因憂鬱症自殺身亡，心情受到頗大的震撼，當晚立刻寫出歌曲《長途旅程》，站在當事人和他自己的角度，「我們很多歌很快樂，心情不好就聽我們的歌，想想自己的家人，不要做傻事」；彫柏從小就有饒舌夢，長大後踏入職場，成為刺青師，看似離夢想越來越遠，但他最後又回頭踏入饒舌界，和強尼共同創作的《紫色販子》就是回歸後的第一首歌，對他來說意義非凡。

文豪本身是從事美容用品批發，觀察現今時下不少玩音樂的人很愛炫耀自己多厲害，但其實都只是空殼，因此寫下《玩家》，他認為要玩音樂，應該要先把自己照顧好，「玩音樂很辛苦，要先照顧好自己，再來玩音樂，不然只是嘴砲而已。」

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