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小黃司機車上放A片 同志男星斥性向霸凌

2017/01/25 22:10

HUSH（左）揭露計程車司機播A片的惡行。（翻攝自HUSH臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕歌手HUSH原是「HUSH樂團」的主唱，2014年在貝斯手和鼓手離隊後決定單飛，出道以來替許多大牌歌手創作填詞，2015年更大膽宣布出櫃。昨日，HUSH在私人臉書揭露一名計程車司機不僅在車上播A片，還出言貶低女性外貌，直言「根本就是性向霸凌」。

HUSH揭露計程車司機車上播A片的惡行。（翻攝自HUSH臉書）

HUSH昨日在個人臉書上貼出3張照片，發文表示他在西門町攔到一輛「播A片給乘客看」的計程車，該計程車司機不僅大言不慚地表示之前曾經自己在車上看，結果被一名女乘客在關掉A片的最後一秒看到，導致到達目的地之後引來了大樓管理員和女警，更令人傻眼的是，司機竟然還批評那位女乘客長得很醜。

HUSH臉書全文。（翻攝自HUSH臉書）

對此，HUSH除了拍下車上的A片畫面以及憤而公開該計程車的車牌號碼以外，還大罵說該司機根本就是「性向霸凌」，自己留著一頭馬桶蓋式的豬哥亮頭竟然還如此出言不遜，噁心的舉動讓他超想吐！

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