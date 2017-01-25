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被黑卻從不反擊 KIMIKO：想當樹就別跟草爭

2017/01/25 21:58

KIMIKO是知名的舞蹈老師和健身教練。（合成圖，翻攝自KIMOKO臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕舞蹈老師KIMIKO今日在臉書上貼出一張學生寫給她的卡片，卡片中的學生提到前陣子看到有人在網路上批評KIMIKO，讓她很想替老師平反，但是又認為文字的力量有限，因此決定寫卡片來鼓勵她。對此，KIMIKO有感而發表示，自己今年就邁入了教學生涯的第20年，「我經歷了很多事，遇到過無數困難。但是，我依然在，也從未改變初衷」。

KIMIKO在臉書分享了自己20年教學生涯的心得。（合成圖，翻攝自KIMOKO臉書）

KIMIKO說，從當小助教、一堂課只有寥寥幾人開始，到現在幾乎每堂課都人數爆滿，她教過各種不同年齡和職業的學生，也在無數個不同的地方上過課，她學會了一件最重要的事叫作「成人之美」，所以她即便被黑，也從來不為自己辯解。

對KIMIKO來說，掌聲雖然迷人但也是毒藥，人會因為知名度得到了某種程度的「話語權」，她自己也曾經迷失過，但是「如何平心靜氣的面對這些掌聲，不被掌聲所制約，不抱任何得失心的，在這之中找到平衡點，繼續發揮影響力，是一門很大的學問」。

有學生來信感謝KIMIKO。（翻攝自KIMOKO臉書）

因此，KIMIKO現在選擇不理會身邊的聲音，因為「想當大樹，就不要跟草爭」，專心把關注放在「如何幫助學生從運動中找回自信」上。事實上，KIMIKO過去曾在臉書透露，自己因為教課規則嚴格，被無數學生當面斥責過，甚至有人嗆她「不要以為你有多大影響力」、「我只是來運動跳舞，不是要跟你學做人」等等，令人相當心疼。

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