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（影音）張孝全楊祐寧轉行幼幼台 舒淇神隱《健忘村》為哪樁？

2017/01/25 20:16

《健忘村》首映會，張孝全、林美秀、楊祐寧手舞足蹈唱跳村長舞 （記者陳逸寬攝）

〔記者盧家豪／台北報導〕導演陳玉勳新作《健忘村》今首映，女主角舒淇傳出有孕缺席，由林美秀帶著監製李烈、葉如芬、片中雙帥張孝全、楊祐寧等人現場又唱又跳，場面熱鬧。

陳玉勳《總鋪師》為林美秀打造《金罵沒ㄤ》一曲，這次又為她製作主題歌《一片雲》，今林美秀也現場領唱，在首映會上劇組大合音。

《健忘村》首映會，演員與來賓一字排拍現藏頭詩「金雞健忘，雞年見旺，賀歲好團圓。」（記者陳逸寬攝）

張孝全先前受訪才說不擅長歌舞，首映會上卻超級配合，雖然合唱電影主題曲時有些跟不上，不過看得出誠意十足，李烈和葉如芬也笑說「現在拍電影還要出來唱歌，真不容易」。

陳玉勳和片商也特地為各個演員準備「吉祥話紅包」，每個字首還能拚成一首藏頭詩，可說是用心良苦。

今也有不少名人受邀觀影，包括王大陸、唐立淇、夏于喬、導演林書宇、侯孝賢、鈕承澤、楊力州、監製邱瓈寬、製作人王偉忠等人都現身，《健忘村》明天上映，片中角色Q版Line貼圖同步上架。

《健忘村》首映會，張孝全（左起）、林美秀、楊祐寧。 （記者陳逸寬攝）《健忘村》首映會，張孝全、林美秀、楊祐寧手舞足蹈唱跳村長舞 （記者陳逸寬攝）《健忘村》首映會，張孝全（左起）、林美秀、楊祐寧一起唱主題曲。 （記者陳逸寬攝）

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