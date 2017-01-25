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挺完晨翔就爆解約 毛弟出走華研和王子分家

2017/01/25 20:43

毛弟（右圖、左圖右）和好兄弟晨翔（左圖左）不約而同和原公司解約。（合成圖，翻攝自毛弟臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「毛弟」邱翊橙從《模范棒棒堂》出道，2015年離開「Andy哥」的公司「傳奇星娛樂」後，跟著哥哥「王子」邱勝翊的腳步進入「華研國際音樂」，這幾年戲劇和主持工作不斷、事業也算小有成就。不過，他的好兄弟「SpeXial」的晨翔今日才坦承要和公司解約，隨後毛弟竟然也被爆出早就離開「華研」！

毛弟稍早還在晨翔的解約文下留言。（翻攝自晨翔臉書）

晨翔今日在臉書發長文表示由於財務問題，將走上法律途徑和公司解約、退出「SpeXial」，當時毛弟還在好麻吉的貼文底下留言，鼓勵晨翔說「要相信所有的事情，都是最美好的安排」，更義氣表示自己無論如何都會支持好兄弟的決定、挺晨翔到底，沒想到，稍早毛弟其實也早已跟「華研」結束合約關係。

毛弟（左）和哥哥王子（右）兄弟分家。（翻攝自毛弟臉書）

根據《ETtoday》報導，毛弟不僅近日已悄悄將臉書的經紀人換人，也沒有出席「華研」1月的尾牙，毛弟的新經紀人更直言毛弟已經和「華研」圓滿結束合作，而「華研」方面則不願透露與毛弟是約滿到期還是毛弟提前走人。不過，王子對於弟弟出走、兄弟分家倒是樂見其成，不僅透露弟弟有自己的規劃，也祝福弟弟接下來朝著自己的目標邁進。

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