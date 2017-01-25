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羞！品冠加拿大不帶她 怕中第3胎

2017/01/25 19:37

品冠在千顆心型鎖頭的市集拍照。（種子提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕品冠結束歲末最後一個通告，遠赴加拿大開唱，他把握難得機會一遊多倫多，除了品嚐特色美食，不忘趁空幫寶貝兒女採購新衣，他自曝：「5年前曾跟老婆來加拿大度蜜月，當時回來後老婆就懷孕，馬上當爸爸，加拿大其實是我的福地！」

品冠造訪多倫多大學。（種子提供）

相隔5年重返加拿大，讓品冠熱血沸騰，此行他應多倫多大學華人春晚之邀到加國演出，登上多倫多Sony Centre無台，與蔡健雅、方大同等歌手接棒輪番熱唱，他更笑稱這次工作其實是來「還願」，「還好這次老婆沒來，不然回去之後太開心，可能就有第3胎！」

他看似精神奕奕，其實飽受時差之苦，讓他開唱前一度不適，腦袋一片空白。儘管全身疲憊，但他一上台仍使出渾身解數，敬業完成演出，慶功宴難得放鬆開喝與大啖麻辣火鍋，他開心笑說：「收工後的心情好放鬆，喉嚨也解禁了，可以喝點小酒、吃點辣的食物。」

品冠為了兒女添購新衣。（種子提供）

這次再訪加拿大，品冠抽空一遊多倫多市區，除了品嚐當地的義大利、墨西哥、四川麻辣火鍋特色美食外，還到當地著名的市集遊玩，尤其看到千顆形形色色的鎖頭形成的LOVE裝置藝術，更是有感而發地說：「以前我是個很怕被束縛的人，但現在是甘願被鎖。」

結婚五周年的他，加碼放閃告白愛妻，「因為遇上妳之後，我願意被妳鎖得緊緊的。」甜蜜指數肉麻沒有極限。

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