（影音）《雨後》尹昭德、楊子儀同框 卻在這種情況下

楊子儀掛急診剛好遇到在醫院當志工尹昭德。（翻攝自楊子儀臉書）

〔記者吳志偉／台北報導〕尹昭德最近剛拍完一部台灣電影，年後還有新的戲劇演出，工作之餘，他常到醫院當志工，日前他照常到醫院急診室幫忙，剛好巧遇因病掛急診的楊子儀，由於兩人在電視劇《雨後驕陽》分別飾演「劉木成」青少年時期與成年時期，當「大小木成」同框，就像是時空交錯一樣。

尹昭德演出不少電視劇。（多曼尼提供）

尹昭德在緯來電影台自製電影《我的禮物》中，飾演不負責任的爸爸，連得到癌症做化療的吳慷仁出院時，都食言沒去接他回家，不過事實上，私下的尹昭德卻是一天到晚進出醫院當志工，雖然有戴口罩，但有時還是會被認出來，因為讓人感到親切感，也在聊天的過程，讓民眾忘記身體的痛。

楊子儀掛急診剛好遇到在醫院當志工尹昭德。（翻攝自楊子儀臉書）

日前楊子儀因工作壓力大，加上三餐不正常，導致食道灼傷，沒想到卻會在醫院遇到尹昭德，讓原本就身體很不舒服的他，像看到親人一樣的親切感，當場緊緊將尹昭德抱緊。尹昭德表示，原本只是在遠處看到一個很像楊子儀的人，後來看到他的媽媽也在，於是才過去關心他身體狀況，還親自帶著他去照X光，讓楊子儀直呼「揪甘心」。

影片連結：（影片取自楊子儀臉書，如遭移除敬請見諒）