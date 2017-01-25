限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 婉君推

威妮CP回來了！胡宇威、陳庭妮戀情再回溫

2017/01/25 18:38

胡宇威（左）、陳庭妮主演的《真愛黑白配》將重播。（三立提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕《獨家保鑣》昨晚播出完結篇，三立8點華劇從今（25日）晚起，週一至週五將播出由胡宇威、陳庭妮、陶嫚曼、李運慶領銜主演的《真愛黑白配》，讓大家再次感受「威妮CP」的魅力。

胡宇威（右）、陳庭妮主演的《真愛黑白配》將重播。（三立提供）

胡宇威在《真愛黑白配》中飾演飯店總經理，出身自漂白後的黑道家庭，外表文質彬彬，個性善良正直，但總是不小心顯露出潛在黑道性格，由於長相帥氣逼人，在眾人面前永遠就是帥氣到爆表的完美形象；陳庭妮則飾演亞洲電台台長，主持節目有個外號叫「小俠」，不但擁有好人緣，也正義感十足，一旦碰上社會上的不公不義，就會在自己的廣播節目中發聲，伸張正義。一次偶然抓到男友劈腿，面對男友感情的不忠、背叛，讓她難過不已，在周震（胡宇威飾演）的鼓勵下才慢慢走出情傷的陰霾。雖然痛恨黑道，但她在遇到周震後漸漸改變觀念，經過種種的事情後認為世上不只是黑與白，也有感情，不能以自己的認知去判斷對或錯，做人處事更加成熟。

胡宇威（右）、陳庭妮主演的《真愛黑白配》將重播。（三立提供）

《真愛黑白配》過去播出時曾創下2.56的最高收視，胡宇威為了演出極道公子這角色能多些狠勁，笑說是用眼神來強調霸氣，眼神都可以殺人了；而陳庭妮為了飾演廣播DJ，還被安排進電台實習，她與胡宇威是「正義女」對上「極道公子」，兩人在當時拍攝上默契十足，也因合作演出而成為螢幕最佳情侶。

胡宇威（右）、陳庭妮主演的《真愛黑白配》將重播。（三立提供）

相關新聞

推薦新聞
昆凌被爆懷了第二胎！周董這樣回應喜訊 昆凌被爆懷了第二胎！周董這樣回應喜訊
2017/01/25 18:14
鬼鬼不理周湯豪、劉以豪 登《紅白》一心只想... 鬼鬼不理周湯豪、劉以豪 登《紅白》一心只想...
2017/01/25 18:31
晨翔千字文告別SpeXial 透露下一步… 晨翔千字文告別SpeXial 透露下一步…
2017/01/25 14:07
陰道放玉石 葛妮絲派特洛惹議 陰道放玉石 葛妮絲派特洛惹議
2017/01/25 16:14
網瘋傳「小海綿」正面照 黃曉明自豪：兒子比我好看 網瘋傳「小海綿」正面照 黃曉明自豪：兒子比我好看
2017/01/25 17:45
馬國賢轉戰旅遊業 遭股東爆貪污2000萬 馬國賢轉戰旅遊業 遭股東爆貪污2000萬
2017/01/25 13:16
林可彤點頭嫁千萬富商 踩球鞋爬山拍婚紗 林可彤點頭嫁千萬富商 踩球鞋爬山拍婚紗
2017/01/25 17:26
黃安回台過年蓋頭蓋臉 搶匪裝買早餐94潮 黃安回台過年蓋頭蓋臉 搶匪裝買早餐94潮
2017/01/25 19:55
Baby回歸《跑男》？節目發文洩密 Baby回歸《跑男》？節目發文洩密
2017/01/25 12:10
隨外商男友置產美國 林可彤：他的計劃永遠有我 隨外商男友置產美國 林可彤：他的計劃永遠有我
2017/01/25 16:10
第一次齁！女星搭地鐵趕攤 出站刷卡研究老半天 第一次齁！女星搭地鐵趕攤 出站刷卡研究老半天
2017/01/25 14:43
林可彤還原求婚過程 男友3招擄芳心 林可彤還原求婚過程 男友3招擄芳心
2017/01/25 13:24
花花公子辣模脫了！邁阿密海灘手捧雙乳解放上空 花花公子辣模脫了！邁阿密海灘手捧雙乳解放上空
2017/01/25 14:17
女偶像老家遭縱火 父母重傷急籌醫療費 女偶像老家遭縱火 父母重傷急籌醫療費
2017/01/25 13:32
After School宥真1年情斷 分手35歲男星 After School宥真1年情斷 分手35歲男星
2017/01/25 17:20
公司公開玉女歌手罹癌 刺激父母一週白髮 公司公開玉女歌手罹癌 刺激父母一週白髮
2017/01/25 21:08
呂文婉住到阿飄飯店 蹲馬桶遭中山裝女鬼凝視 呂文婉住到阿飄飯店 蹲馬桶遭中山裝女鬼凝視
2017/01/25 18:19
為愛下廚？賭王兒濺血進醫院 為愛下廚？賭王兒濺血進醫院
2017/01/25 12:25
回應夜會長髮妹 周湯豪「早知有記者」 回應夜會長髮妹 周湯豪「早知有記者」
2017/01/25 12:37
（影音）太妍大跳「TWICE」夯歌 神級模仿表情超犯規 （影音）太妍大跳「TWICE」夯歌 神級模仿表情超犯規
2017/01/25 17:12
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.