威妮CP回來了！胡宇威、陳庭妮戀情再回溫

胡宇威（左）、陳庭妮主演的《真愛黑白配》將重播。（三立提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕《獨家保鑣》昨晚播出完結篇，三立8點華劇從今（25日）晚起，週一至週五將播出由胡宇威、陳庭妮、陶嫚曼、李運慶領銜主演的《真愛黑白配》，讓大家再次感受「威妮CP」的魅力。

胡宇威（右）、陳庭妮主演的《真愛黑白配》將重播。（三立提供）

胡宇威在《真愛黑白配》中飾演飯店總經理，出身自漂白後的黑道家庭，外表文質彬彬，個性善良正直，但總是不小心顯露出潛在黑道性格，由於長相帥氣逼人，在眾人面前永遠就是帥氣到爆表的完美形象；陳庭妮則飾演亞洲電台台長，主持節目有個外號叫「小俠」，不但擁有好人緣，也正義感十足，一旦碰上社會上的不公不義，就會在自己的廣播節目中發聲，伸張正義。一次偶然抓到男友劈腿，面對男友感情的不忠、背叛，讓她難過不已，在周震（胡宇威飾演）的鼓勵下才慢慢走出情傷的陰霾。雖然痛恨黑道，但她在遇到周震後漸漸改變觀念，經過種種的事情後認為世上不只是黑與白，也有感情，不能以自己的認知去判斷對或錯，做人處事更加成熟。

胡宇威（右）、陳庭妮主演的《真愛黑白配》將重播。（三立提供）

《真愛黑白配》過去播出時曾創下2.56的最高收視，胡宇威為了演出極道公子這角色能多些狠勁，笑說是用眼神來強調霸氣，眼神都可以殺人了；而陳庭妮為了飾演廣播DJ，還被安排進電台實習，她與胡宇威是「正義女」對上「極道公子」，兩人在當時拍攝上默契十足，也因合作演出而成為螢幕最佳情侶。

胡宇威（右）、陳庭妮主演的《真愛黑白配》將重播。（三立提供）