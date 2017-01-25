鬼鬼不理周湯豪、劉以豪 登《紅白》一心只想...

鬼鬼受邀參加台視除夕特別節目《2017超級巨星紅白藝能大賞》。（台視提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕「鬼鬼」吳映潔日前受邀參加台視除夕特別節目《2017超級巨星紅白藝能大賞》，她為了這次演出，特別訂製了10萬多元的服裝，不但在舞台上勁歌熱舞，更從女舞者胯下穿過，大膽舞風成功炒熱現場氣氛，也讓粉絲陷入瘋狂。

鬼鬼受邀參加台視除夕特別節目《2017超級巨星紅白藝能大賞》。（台視提供）

外型甜美可愛的鬼鬼表示：「畢竟年紀已經老大不小，不能一直裝可愛，希望這次可以走一個有力量、微性感的風格。」舞台上，張小燕還對鬼鬼大開玩笑：「謝謝妳幫我們擦地板。」不過其實鬼鬼演出賣力，甚至跳舞跳到項鍊掉了都不曉得，直到回到後台才發現。

鬼鬼受邀參加台視除夕特別節目《2017超級巨星紅白藝能大賞》。（台視提供）

今年鬼鬼的好朋友周湯豪、劉以豪都受邀參加《紅白》演出，會不會留下來幫他們加油打氣？她率性的說：「不要呀！我肚子快餓死了！」原來鬼鬼不僅勤練舞蹈，為了完美駕馭一身性感的中空露肚裝拼命節食，她笑說：「我已經餓了一個禮拜，現在只想大吃！」而今年工作滿檔的鬼鬼，想當然荷包也是賺滿滿，她謙虛的說：「包給爸媽紅包，厚度不是最重要的！」而為了感謝辛苦的工作人員，她霸氣的說：「人人都有紅包領！」

鬼鬼受邀參加台視除夕特別節目《2017超級巨星紅白藝能大賞》。（台視提供）