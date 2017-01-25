和王柏傑楓葉情被抓包 許瑋甯15字反擊

許瑋甯（左）、王柏傑去年合拍電影就傳出緋聞，昨更爆出兩人感情升溫還開心同遊日本。（合成圖，翻攝自臉書）

〔記者盧家豪／台北報導〕許瑋甯分手阮經天後感情世界備受關注，昨爆出她上個月偕王柏傑同遊日本京都，當時正值紅葉凋落，十分浪漫，兩人曖昧度破表。不過消息一出，許瑋甯就在社群網站上發文回應「內容我不予置評！有些攻擊適可而止！」駁斥新聞內容。

許瑋甯去年和王柏傑合作《失控謊言》就曾傳出緋聞，對於昨爆料王柏傑經紀人表示，王柏傑上月是在京都拍戲，有空時都會和劇組出遊。

不過據周刊報導，許瑋甯是特地去探班，對比兩人Instagram去年12月的發文，不難看出兩人幾乎是同時間出遊京都，令人不禁懷疑「案情並不單純」。

許瑋甯昨在Instagram、臉書都貼出一張黑畫面發文反駁，文末則寫「也快過年了，大家打牙祭當消遣」，以一句「新年快樂」作結。

許瑋甯2015年正式與愛情長跑8年的阮經天分手，11月王柏傑就被拍到出入許瑋甯香閨，王柏傑入伍當兵後又有消息指許瑋甯和阮經天感情回溫，之後類似的傳言層出不窮，但都從未證實，許瑋甯的感情世界始終撲朔迷離。

許瑋甯和王柏傑京都約會被抓包，在社群PO文回應駁斥曖昧說。（翻攝自許瑋甯Instagram）