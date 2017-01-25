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陳冠希女友飄孕味 甄子丹PO文藏玄機

2017/01/25 18:59

陳冠希（左）的女友秦舒培（右）傳出懷孕。（合成圖，香港明報提供、翻攝自秦舒培Instagram）

〔娛樂頻道／綜合報導〕香港藝人陳冠希去年曾為超模女友秦舒培槓上「台灣第一名模」林志玲，如今傳出秦舒培懷孕、兩人已經有了愛的結晶，秦舒培已從討拍女友晉身帶種正宮！而雖然陳冠希和秦舒培一直沒有正面回應懷孕一事，但是近日甄子丹在Instagram的PO文上寫道「恭喜」陳冠希，令人臆測就是在恭喜陳冠希當爸。

甄子丹（中）的PO文藏玄機。（翻攝自甄子丹Instagram）

甄子丹昨日於Instagram上PO出和陳冠希以及一名外國友人於美國洛杉磯的合照，甄子丹不僅將手搭在陳冠希肩上，還在發文中提到非常「恭喜」陳冠希，希望陳冠希可以越來越成功。而由於洛杉磯就是先前傳出陳冠希為愛置產、讓秦舒培產子的地方，因此甄子丹的PO文被疑即是在恭喜陳冠希就要當爸爸。

黃秋生是陳冠希的乾爸。（香港明報提供）

此外，根據香港《蘋果日報》報導，陳冠希的乾爸黃秋生在聽聞乾兒子即將要當爸爸的消息後，直呼兒子真的長大了，恭喜陳冠希做了「生孩子」這件重要的人生大事。事實上，秦舒培日前被目擊肚子凸起，還傳出預產期就在今年3月、之後將會跟陳冠希補辦婚禮，且秦近來鮮少更新社群網站，如今甄子丹又發文恭喜陳冠希，懷孕消息極有可能為真。

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