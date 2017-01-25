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曝解散前心境 Dara：曾認為「2NE1」不需要我

2017/01/25 18:36

Dara是「2NE1」的團員之一。（翻攝自Dara Instagram）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓女團「2NE1」2009年出道，不僅是大公司「YG娛樂」的首席女團，還是夯團「BIGBANG」的師妹，更憑著自身出色的實力獲得眾多粉絲的關注與肯定。不料去年老么Minzy率先退團，隨後主唱Bom也不續約，「2NE1」確定解散，令許多粉絲相當傷心。近日，成員Dara上節目時談到過往的心路歷程，更坦言「曾認為團體不需要我」。

「2NE1」去年宣布解散。（翻攝自OSEN）

Dara日前上綜藝節目，聊到關於「2NE1」解散前的心境，坦言其實曾認為自己不被團體需要。由於跟饒舌出色的CL、歌唱實力堅強的Bom和跳起舞來風靡全場的Minzy比起來，Dara自認自己就像「蘿蔔、泡菜」等小菜般的存在，因此她慢慢會感到沒有自信，甚至感覺自己很渺小。

Dara日前上節目表示曾認為「2NE1」不需要她。（翻攝自每周韓國日報）

不過，Dara也說那段時間成員一直陪伴在她身邊，是成員給予了她勇氣走出來，更表示現在還是希望能夠被以「『2NE1』的Dara」來稱呼，令許多粉絲感到很欣慰。事實上，去年「2NE1」宣布解散後，僅有Dara和隊長CL續留「YG娛樂」，今年2NE1」推出告別新歌也僅有CL、Dara和Bom 3人參加，因此未來要看到4人再度合體，恐怕是難上加難。

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