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《RM》力攬姜虎東 湊天王同框刺激收視

2017/01/25 19:10

《Running Man》網羅姜虎東（右），合體劉在錫（左）刺激收視率。（合成圖，翻攝自TV Daily）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓人氣綜藝節目《Running Man》先前因改版踢走金鐘國和宋智孝，引發粉絲不滿，在多次協商後決定6位成員一起做到2月節目停播，沒想到昨日SBS電視台卻突襲宣布6位成員將繼續主持節目，目前更積極想拉攏姜虎東加盟，湊出南韓兩大主持人劉在錫和姜虎東同框的畫面。

《Running Man》主持群年初7人合體來台會粉絲。 （資料照，記者王文麟攝）

《RM》節目開播七年因為新穎的遊戲和融合時下題材，一度成為南韓極受歡迎的節目之一，但近期收視疲軟，就算邀來大咖嘉賓加持，收視率仍不見起色，節目組為擺脫頹勢想延攬姜虎東進節目，卻因為在沒有事先溝通的情況下臨陣踢走金鐘國和宋智孝，引爆國內海外粉絲怒火，原本答應加入的姜虎東也因觀眾觀感不佳而婉拒，如今除去成員Gary另外6人續跑，節目組再度向姜虎東招手，打造新的「7012」。

《RM》原先有7名主持人，去年成員Gary（左二）為了專注歌手事業退出節目。（翻攝自《Running Man》Instagram）

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