101進軍咖啡市場 這杯只要星巴克半價

101 Café飲品價格帶為80～200元，其中雲朵咖啡將冷泡咖啡與液態氮氣技術結合，經高壓方式創造出具有濃郁泡沫口感，喝起來如啤酒一般的冰咖啡，一杯120元。（記者凃盈如攝）

〔記者凃盈如／台北報導〕台北101首創自營品牌101 Café，今天於5樓觀景台入口盛大開幕。針對觀景台9成遊客來自國際的觀光客，台北101每年就國際遊客做滿意度調查，有30%的遊客建議觀景台提供飲品與輕食服務，101 Café於斯而生。今天101 Café開幕，更有台北101觀景台客服人員組成的101 Girls帶來開場舞蹈表演。

糕點上有Damper Baby與101塔尖等圖騰，繽紛吸睛。（記者凃盈如攝）

台北101觀光旅遊事業處總監邱健吾提到，101 Café強調以「101%台灣原創風味」出發，講究食材、原料取自台灣本地，目前商品內容含咖啡飲品、茶飲、輕食、伴手禮，咖啡選自雲林縣古坑鄉，將來也不排除將觸角延伸至嘉義、南投、台南、屏東、花蓮等台灣在地咖啡豆﹔茶品使用阿里山烏龍茶、龍潭綠茶、紅玉紅茶等，更結合乳品延伸製作國際旅客熱愛的珍珠奶茶。糕點造型獨特，除有代表101吉祥物Damper Baby公仔造型麵包，還推出上面繪有101圖騰的馬卡龍精緻蛋糕，更販售101精選伴手禮。

101 Café也賣麵包！吉祥物Damper Baby的麵包，有抹茶、芝麻、覆盆莓、巧克力、香蕉等口味。（記者凃盈如攝）

值得一提的是，101 Café首波主打「雲朵咖啡」，將冷泡咖啡與液態氮技術結合，且價格實惠，一杯竟然只要120元，幾乎是星巴克推出的「典藏氮氣冷萃咖啡」（230～280元）之半價，且「雲朵」之名的靈感來自382米高的觀景台，彷彿置身雲端的感覺，格外詩意。

台北101自營品牌101 Café今開幕，座落於觀景台入口售票處，強調101%台灣原創風味。（記者凃盈如攝）

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