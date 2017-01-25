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妮可基嫚噴母愛入圍奧斯卡 艾美亞當斯成遺珠

2017/01/25 16:04

妮可基嫚（右）在《漫漫回家路》中細膩詮釋深情母愛。（甲上提供）

〔記者吳琬婷／綜合報導〕好萊塢影星妮可基嫚在《漫漫回家路》中，飾演收養走失兒童的澳洲婦人，細膩詮釋深情的母愛，讓她獲奧斯卡最佳女配角提名；科幻片《異星入境》強勢入圍奧斯卡8項，但獲得影評極佳口碑的女主角艾美亞當斯，卻無緣角逐影后，被視為今年奧斯卡的遺珠之一。

妮可基嫚以《漫漫回家路》獲奧斯卡最佳女配角提名。（甲上提供）

《漫漫回家路》改編自真人真事，講述被收養的男童長大後，憑著兒時零碎的記憶，利用Google Earth拼湊模糊地形，試圖找回生母與哥哥的下落。因故事情節動人，勇奪奧斯卡6項大獎，包含最佳影片、最佳女配角、最佳男配角、最佳改編劇本等。

片中飾演男童養母的妮可基嫚，將以溫情演技，與《藩籬》薇歐拉戴維斯、《月光下的藍色男孩》娜歐蜜哈里斯、《關鍵少數》奧塔薇亞史班森、《海邊的曼徹斯特》蜜雪兒威廉斯，爭奪奧斯卡最佳女配角。

艾美亞當斯無緣角逐影后，被視為今年奧斯卡的遺珠之一。（索尼提供）

《異星入境》在去年威尼斯影展、多倫多國際影展及倫敦影展上映後，皆獲得一致好評，故事講述神秘的太空船在全球降落現身，優秀的語言學家露易絲班克思（艾美亞當斯飾）帶領一支菁英團隊聯手展開調查研究。艾美亞當斯在片中內斂的演技是一大看點，卻無緣入圍奧斯卡影后。

艾美亞當斯在《異星入境》飾演與外星體溝通的語言學家。（索尼提供）

《漫漫回家路》將於在3月3日即將在台上映，2月口搶先舉辦口碑場，於10日到28日在誠品電影院、華山光點、高雄MLD開放場次，詳情可洽戲院官網；《異星入境》則將於2月10日在台上映。

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