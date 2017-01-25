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帳目不清引爆退團 晨翔12天服完兵役原因是...

2017/01/25 18:11

晨翔今日在臉書發文道別團員及公司。（翻攝自晨翔臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「SpeXial」成員晨翔去年結束《High 5制霸青春》的宣傳後以學業及兵役問題暫停演藝活動，他表示是因為工作學業兩頭燒，才會選擇以兵役暫且擺脫忙碌的生活，當時曾吐露內心「每天都很憂鬱」，加上今日爆出和經紀公司酬勞帳目不清，讓不少人懷疑當初選擇暫退演藝圈一事背後案情不單純。

晨翔之前身兼多種角色，讓求好心切的他無法支撐下去，不得已當兵暫退演藝圈。（翻攝自晨翔臉書）

晨翔去年在人氣當紅時突然宣布要暫退演藝圈高唱從軍樂，當時傳出他遭排擠、有大頭症，晨翔相當豁達地說：「大家都要繼續生活，為什麼要被這些沒被證實的事情影響？」事後他接受《鏡周刊》訪問，吐露選擇先當兵的原因，他表示身兼藝人、學生及子女的多種身分，讓求好心切的他無力負擔於是選擇逃避，談起窮忙的日子，他形容「我每天生活都是空白的，也搞不懂為什麼每天都很憂鬱」。

先前以兵役為理由逃避學業與事業，就在眾人以為他在等兵單的時間，他卻爆出已當完兵，晨翔在臉書證實已服完役，「關於兵役的部分，因為一直以來媽媽的身體都不好，姐姐也已經嫁人！所以合法提出了申請 （常備兵因家庭因素服補充兵役），經兵役課判定為補充兵，役期為12天，我也已經確實服完兵役了。」最後提及為保護家人隱私不便公開過多細節。

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