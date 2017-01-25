（影音）太妍大跳「TWICE」夯歌 神級模仿表情超犯規

太妍（上）大跳後輩女團「TWICE」（下）的新歌《TT》。（合成圖，翻攝自太妍Instagram、截取自YouTube）

〔娛樂頻道／綜合報導〕新人女團「TWICE」2015年才出道，卻已經展現了其不凡的人氣，只要每次推出新歌不僅都會掀起一股舞蹈模仿潮，歌曲的MV點擊率也都光速破億，更是一連奪下多座音樂節目的冠軍獎盃。而近日，竟然連南韓夯團「少女時代」的隊長太妍，也在自己的Instagram上傳了兩段大跳「TWICE」的夯曲《TT》的影片！

太妍（左）做起招牌「TT」手勢超級萌。（合成圖，翻攝自太妍Instagram、OSEN）

太妍昨日晚間於自己的Instagram上傳了一段熱跳「TWICE」的《TT》的影片，影片中，她自己哼著《TT》的旋律，並且跳出招牌的「TT」和歌詞「太過份了」搭配的插胸動作，一做完太妍還對著鏡頭露出超萌燦笑，瞬間融化了粉絲的心。



太妍（左）幾乎整首《TT》都會跳。（合成圖，翻攝自太妍Instagram、OSEN）

而今日太妍又再度PO出另一段她熱跳《TT》的影片，隨著店家播放著《TT》的音樂，太妍從主歌跳到副歌竟然所有動作一個都不漏，像是比出手指愛心、手握拳做出「哭哭」手勢，或是是對著鏡頭射擊太妍都完美重現！且做最後的「射擊」動作時，太妍先是張大嘴、像是被射中一樣，露出了超浮誇的犯規表情，之後又左顧右盼看看有沒有被人發現模樣超逗趣，可愛又精準的表現堪稱是歷來最神的模仿。

太妍（左）模仿得有模有樣。（合成圖，翻攝自太妍Instagram、OSEN）

相關影片：（影片擷取自太妍Instagram，如遭移除敬請見諒）

TaeYeon（@taeyeon_ss）張貼的影片 於 2017 年 1月 月 24 7:23上午 PST 張貼

TaeYeon（@taeyeon_ss）張貼的影片 於 2017 年 1月 月 24 7:14下午 PST 張貼