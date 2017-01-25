TVBS《十點不一樣》 推新春影展

TVBS《十點不一樣》和全球最大網路隨選串流影片公司Netflix合作，從除夕起推出新春影展精華片段。（TVBS提供）

〔記者洪素津／台北報導〕TVBS《十點不一樣》和全球最大網路隨選串流影片公司Netflix合作，從除夕起推出新春影展精華片段。

除夕（27日）《光影故事 喜馬拉雅》，看印度灑彩色麵粉開心過節。此光影故事系列紀錄片，由知名攝影師李察朗森前往喜馬拉雅山紀錄一場火祭，捕捉繽紛多彩的印度新年「侯麗節」。

初三（30日）習俗要「睏到飽」，睡醒後來看《主廚餐桌法國版 亞德琳加塔》，巴黎米其林女廚，用茶配法國菜，吃法國版的包子。位在巴黎舊中央市場區隱密小巷弄裡，有一間名為Yam’Tcha的餐廳，這是取自於粵語的「飲茶」。女主廚愛德琳．葛哈塔 （Adeline Grattard） 展現極具個人風格和特色的料理。

年初四（31日）看去年入圍奧斯卡紀錄片的《妮娜西蒙：女伶的靈魂》。由紀錄片導演麗茲‧賈柏斯（Liz Garbus）執導，講述了美國傳奇女歌手妮娜‧西蒙（Nina Simone）的生活。片中的故事由妮娜‧西蒙過去採訪的片段、罕見的演唱會花絮，以及最近新公開的錄音帶編織在一起。

初五（2月1日）開工求興旺，推出《深入火心》，前往了全球各個火山活動最旺盛的地點，拍攝炙熱又充滿熔岩的火山口，同時描寫人類對火山現象的相關信仰，這也是荷索多年導演生涯以來，最極限的拍攝之旅。

初六（2月2日）看《王冠》，一探現任英國女王伊麗莎白二世即位初期，面對的艱難與無奈，華麗的王冠下，不過是一名涉世未深的年輕女性，在憂慮的思緒下，學習如何成為一國的君主。