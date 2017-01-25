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晨翔薪酸閃離SpeXial 可米：是他片面認知問題

2017/01/25 15:38

晨翔今日在臉書上宣布告別「SpeXial」。（翻攝自晨翔臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕偶像男團「SpeXial」的人氣王晨翔，今日無預警在臉書上宣布告別團體，原因在於多年來成員收入與實際付出不成正比、公司不給出帳目明細，且去年晨翔自己又經歷媽媽生病、阿嬤驟逝和研究所休學的打擊，因此決定走上法律途徑，離開待了3年多的團體。然而，「SpeXial」的經紀公司「可米」卻表示公司多年來都不曾和藝人發生財務糾紛，直言這是晨翔片面的認知問題！

「SpeXial」是新生代人氣男團。（翻攝自「SpeXial」臉書）

根據《ETtoday》報導，可米今日透過經紀人回應了對於晨翔退出「SpeXial」的爭議，首先在財務問題方面，可米堅稱公司15多年來都不曾和藝人發生過財務糾紛的問題，也一向按照合約執行酬勞問題，直指帳目問題是晨翔個人認知的落差。此外，可米也說尚未收到晨翔方面的提告，屆時若是真的對簿公堂，會全權交給律師處理，不過目前晨翔與公司合約仍須履行，僅有晨翔個人單方面終止合約。

晨翔（右）的阿嬤（左）去年過世。（翻攝自晨翔臉書）

事實上，晨翔在臉書發文中表示，他對於可米和團員仍然非常感謝，畢竟這3年來一起經歷了許多「面上的風光其實背後還是有很多辛苦」的日子，且他還一一點名團員訴盡感謝，可見其對團體用情至深。只不過「SpeXial」多年來不只一次爆出成員收入少得可憐，如今由晨翔開出第一砲回擊，令許多粉絲相當心疼與不捨。

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