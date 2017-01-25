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總統親自道賀！ 李安御用攝影謝台灣 助攻提名奧斯卡

2017/01/25 15:20

《沈默》攝影師羅德里哥普里亞沱今早抵台為2017台北電影學院開講。（台北市影委會提供）

〔記者盧家豪／台北報導〕名導馬丁史柯西斯新作《沈默》攝影師羅德里哥普里亞沱昨獲得奧斯卡二度提名最佳攝影，他今受邀來台演講，除大讚台北是細緻、文明的大城市，也感謝台灣：「是台灣景觀助我一臂之力，無論我鏡頭擺到哪都讓我拍到完美的構圖。」

羅德里哥提到，「其實名單公布時我人在飛機上沒有wifi，下機才收到太太傳來的照片」，他說：「當初我為《沈默》來台勘景、拍攝，最後回到台灣得知入圍，實在是一個完美的循環。」

墨西哥總統恩里克潘尼亞尼托也在推特上恭喜羅德里哥，讓他受寵若驚，他表示，近來美墨關係有些緊張，身為一個墨西哥移民到美國，自己的作品能在美國獲肯定意義非凡，也很榮幸擔任美墨間的橋樑。

羅德里哥普里亞沱以《沈默》二度入圍奧斯卡最佳攝影。（台北市影委會提供）

羅德里哥曾合作李安《色，戒》、《斷背山》，他說，其實對台灣的第一印象就是李安，所以印象相當好，實際到了台灣更覺得台北乾淨、有秩序，東西又好吃，台灣的電影團隊也相當認真，總是全力以赴。

談到李安，羅德里哥則大讚他觀察入微，一般導演經常看不出羅德里哥同場景用不同鏡頭的差別，李安卻總是能發現。《沈默》中用到李安為《少年Pi的奇幻旅程》在台中打造的造浪池，演員不需要真的被丟到波濤洶湧的海上，讓羅德里哥直呼受用。

羅德里哥今下午在台北市文化局、影委會舉辦的「台北電影學院」系列講座分享拍片與合作李安、馬丁史柯西斯等名導之心得，現場反應熱絡、互動頻頻。

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