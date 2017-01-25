南韓萌娃突發怪病 爸爸淚訴：以為他再也不能走

Ricky Kim在臉書發文希望大家能幫泰吳集氣。（翻攝自Ricky Kim臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓混血萌娃泰吳過去出演實境秀《OH！My Baby》，一雙超電大眼和帥氣臉蛋撞臉EXO成員KAI，人氣爆棚。日前泰吳和爸爸Ricky Kim一起到泰國玩，不料雙腳突然不能走，緊急送往醫院，今Ricky Kim在臉書表示目前病情穩定，泰吳已經可以走路了！

泰吳23日在泰國玩時，突然雙腳疼痛不能動，緊急送往當地醫院，不清楚病因的Ricky Kim也在臉書上請大家幫泰吳集氣，字裡行間透露出擔心和緊張。事發後，Ricky Kim帶著泰吳飛往美國治療，今Ricky Kim也在臉書表示泰吳的病情已經好轉，並感謝醫院這幾天的細心照護。

4歲的泰吳2天前突發怪病，雙腳動彈不得。（翻攝自Ricky Kim臉書）

Ricky Kim透露，事發突然，當下很害怕兒子再也不能走路，這2天都非常不安。現在泰吳已經恢復正常，經醫生診療後也確定不是血塊阻塞等嚴重的病因，讓Ricky Kim和粉絲們放心許多。

今Ricky Kim在臉書曬出兒女相擁照，向粉絲報平安。（翻攝自Ricky Kim臉書）