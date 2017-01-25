晨翔千字文告別SpeXial 透露下一步…

晨翔發文道別團員及公司。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「SpeXial」成員連晨翔今傳出疑似經紀公司帳目不清楚，讓晨翔爸爸決定按鈴提告解約，而晨翔本人下午也在臉書發文千字告別SpeXial成員，表示接下來「要好好沉澱自己，陪伴爸媽」。

晨翔加入團體3年多，1年收入只有十幾萬元，直到以個人身分接工作後才有近百萬年薪，他在臉書發文：「2016年是我很難熬的一年」、「一直以來我真心不想去放大一些問題或情緒，我覺得我自己應該可以消化、我自己應該可以承受…直到我發現我再也不能」，他也透露，他把問題向公司提出，但經過兩個多月的溝通，並沒有得到正面的答案，因此才決定尋求法律途徑，但他也表示非常感謝可米公司，並希望可以好好道別。

最後晨翔分別與SpeXial成員告別，也向粉絲表達謝意，「真心要說謝謝你們一直以來對我的愛與支持，我會把你們好好的放在我的心裡，如果要說這三年多我最大的收獲，那就是你們不離不棄的支持和愛」，他透露接下來會好好沉澱自己，「多花時間陪伴爸爸媽媽，還有找回那個開朗堅定的自己」。

晨翔臉書全文。（翻攝自臉書）