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花花公子辣模脫了！邁阿密海灘手捧雙乳解放上空

2017/01/25 14:17

花花公子辣模喬伊柯里根24日在美國邁阿密海灘拍攝上空性感照。（合成圖，翻攝自每日郵報）

〔記者陳昱均／綜合報導〕雖然年前台灣氣溫冷颼颼，不過位在美國南端的邁阿密，依然陽光普照，22歲的花花公子辣模喬伊柯里根（Joy Corrigan）就趁著好天氣到海灘上拍攝一系列性感照片，原本穿著布料超小片的比基尼的喬伊，後來更是直接脫去比基尼上半身，以雙手捧乳拍攝讓人噴鼻血的性感上空照，讓人在冬天也能眼睛大吃冰淇淋。

喬伊柯里根原本就十分不吝嗇展現自己的好身材。（翻攝自喬伊柯里根Instagram）喬伊柯里根常在社交平台上與粉絲分享自己拍攝過的性感照。（翻攝自喬伊柯里根Instagram）

喬伊柯里根24日與妹妹吉娜還有攝影師好友荷莉帕克（Holly Parker）一起到邁阿密海灘戲水兼拍攝，當天她原本穿著上下身都是綁帶風格的黑色及藍黃配色比基尼，不過在拍了一陣子後，她就直接把比基尼上半身給脫了，直接上空並以雙手捧乳來擺出更撩人的性感姿勢；在其中一組照片中，她更直接裸著上半身趴臥在海灘上，擺出類似岸邊美人魚的姿勢，相當性感。不僅如此，喬伊柯里根拍攝時也不斷在Instagram及Snapchat上與粉絲分享美照，對於順利完成這次拍攝感到相當開心。

喬伊柯里根原本身上所穿著的比基尼布料就相當小片，看起來就已經十分性感。（合成圖，翻攝自每日郵報）後來她就直接把比基尼上半身給脫了，雙手捧乳上空進行拍攝。（合成圖，翻攝自每日郵報）喬伊柯里根直接裸著上半身趴臥在海灘上拍攝美照。（翻攝自每日郵報）

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