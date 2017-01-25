林可彤還原求婚過程 男友3招擄芳心
2017/01/25 13:24
〔娛樂頻道／綜合報導〕林可彤晉升人妻，與交往3年的男友Tom結婚，她透露自己與男友都是熱愛運動的人，個性也相像，林可彤表示，與男友第一次見面是與朋友一起去爬象山，過程中注意到對方，之所以會更進一步，是她在某次飯局結束後，主動邀請對方一起爬山，經深入了解後才正式交往，而Tom求婚時也選在2人初見的象山，去年年中時，小倆口一起爬山，男方便突然拿出2克拉鑽戒求婚：「嫁給我好嗎？」林可彤甜蜜的說，雖然沒有花、沒有大餐，但看著男友真摯的表情，答應了求婚。
事實上，她會答應男友求婚還有一個重要的原因，就是男友相當窩心，因為藝人工作常凌晨才收工，Tom會貼心的傳LINE提醒她要吃飯，男方偶爾需要應酬，只要晚回家便主動報備，回家還會帶宵夜給她，甚至男方早上7點要上班，6點半一定起床做早餐才放心出門，令她相當感動。
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