限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 婉君推

昆凌嘔吐休長假被爆懷孕？經紀人透露2月會有...

2017/01/25 13:28

昆凌（右）計畫在25歲前完成生3子夢想，卻因患「多囊性卵巢症候群」打亂計畫。（翻攝自周杰倫臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「天王嫂」昆凌曾自曝罹患輕微「多囊性卵巢症候群」，打亂25歲前生3子計畫，近日有圈內人士透露，她上月底突然向公司請長假，疑好「孕」到。

昆凌上月在中國錄製育兒節目《了不起的孩子》時，2度衝出現場嘔吐，不少人認為是害喜症狀，引發懷孕傳聞，隨後經紀人表示，只是吃中藥引發反胃，也有粉絲透露，昆凌錄影當天發高燒，才會不斷嘔吐。

昆凌上月錄影時，曾2度衝出拍攝現場嘔吐，被指懷第二胎。（翻攝自全明星探）

節目告一段落後，昆凌便向公司請長假，當外界問起近況時，經紀人皆以「昆凌這段時間休息」簡略帶過，即使有媒體想為她的咖啡店採訪宣傳，也都以「放假」為由婉拒，懷第二胎傳聞不脛而走。昆凌經紀人向《ETtoday》透露，藝人的休假部分，去年早已做安排，目前會先休年假，預計2月會有工作要執行，同時強調並非懷孕推掉工作。

周杰倫（左）與昆凌（右）婚後幸福，兩人育有1女「小周周」。（翻攝自臉書）

相關新聞

推薦新聞
麥可傑克森女兒受訪 爆父親是遭謀殺 麥可傑克森女兒受訪 爆父親是遭謀殺
2017/01/25 09:37
童仲彥遭控家暴 主播同事：為何甘願被打還苦守婚姻？ 童仲彥遭控家暴 主播同事：為何甘願被打還苦守婚姻？
2017/01/25 11:11
又傳緋聞 許瑋甯王柏傑京都約會被抓包 又傳緋聞 許瑋甯王柏傑京都約會被抓包
2017/01/25 08:36
舒淇寬鬆衣著飄孕味 馮德倫緊牽護駕 舒淇寬鬆衣著飄孕味 馮德倫緊牽護駕
2017/01/25 10:23
隱瞞身世騙倒全台 海倫清桃爆農曆年後復出 隱瞞身世騙倒全台 海倫清桃爆農曆年後復出
2017/01/25 06:28
昆凌錄影2度嘔吐又請長假 江柏樂：應該已懷孕 昆凌錄影2度嘔吐又請長假 江柏樂：應該已懷孕
2017/01/25 08:08
年收10幾萬疑帳目不清 晨翔提告求解約 年收10幾萬疑帳目不清 晨翔提告求解約
2017/01/25 07:47
墜馬蒸發4億 華仔苦靠尿袋噓噓 墜馬蒸發4億 華仔苦靠尿袋噓噓
2017/01/25 06:43
洪曉蕾被爆密戀50歲新歡 前夫王世均：幸福是自找的 洪曉蕾被爆密戀50歲新歡 前夫王世均：幸福是自找的
2017/01/25 07:40
「七朵花」素顏合體 陳喬恩曬姊妹戒 「七朵花」素顏合體 陳喬恩曬姊妹戒
2017/01/25 07:51
劉詩詩高圓圓生子機率低？命理師這麼說 劉詩詩高圓圓生子機率低？命理師這麼說
2017/01/25 09:39
過年新戲不停工 霍建華享特權陪妻女3天 過年新戲不停工 霍建華享特權陪妻女3天
2017/01/25 11:24
布魯克林玩直播 被老爸貝克漢嗆偷穿他衣服 布魯克林玩直播 被老爸貝克漢嗆偷穿他衣服
2017/01/25 09:49
仙女法力失靈 電視名嘴自己找飯吃 仙女法力失靈 電視名嘴自己找飯吃
2017/01/25 09:27
為了證明比他帥 「五月天」阿信MV狂露臉 為了證明比他帥 「五月天」阿信MV狂露臉
2017/01/25 07:27
被爆英國學歷造假 謝哲青秀證書自清 被爆英國學歷造假 謝哲青秀證書自清
2017/01/25 06:00
單曲超賣卻被冷凍？李毓芬淪「一曲歌手」 單曲超賣卻被冷凍？李毓芬淪「一曲歌手」
2017/01/25 08:23
雙喜臨門！梅伯9度當爸 等了21年終於... 雙喜臨門！梅伯9度當爸 等了21年終於...
2017/01/25 08:03
綑E奶滴蠟燭 強國女歌手MV變AV 綑E奶滴蠟燭 強國女歌手MV變AV
2017/01/25 12:53
（影音）求復出！蜜雪薇琪重現神曲 （影音）求復出！蜜雪薇琪重現神曲
2017/01/25 07:23
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.