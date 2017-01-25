昆凌嘔吐休長假被爆懷孕？經紀人透露2月會有...

昆凌（右）計畫在25歲前完成生3子夢想，卻因患「多囊性卵巢症候群」打亂計畫。（翻攝自周杰倫臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「天王嫂」昆凌曾自曝罹患輕微「多囊性卵巢症候群」，打亂25歲前生3子計畫，近日有圈內人士透露，她上月底突然向公司請長假，疑好「孕」到。

昆凌上月在中國錄製育兒節目《了不起的孩子》時，2度衝出現場嘔吐，不少人認為是害喜症狀，引發懷孕傳聞，隨後經紀人表示，只是吃中藥引發反胃，也有粉絲透露，昆凌錄影當天發高燒，才會不斷嘔吐。

昆凌上月錄影時，曾2度衝出拍攝現場嘔吐，被指懷第二胎。（翻攝自全明星探）

節目告一段落後，昆凌便向公司請長假，當外界問起近況時，經紀人皆以「昆凌這段時間休息」簡略帶過，即使有媒體想為她的咖啡店採訪宣傳，也都以「放假」為由婉拒，懷第二胎傳聞不脛而走。昆凌經紀人向《ETtoday》透露，藝人的休假部分，去年早已做安排，目前會先休年假，預計2月會有工作要執行，同時強調並非懷孕推掉工作。

周杰倫（左）與昆凌（右）婚後幸福，兩人育有1女「小周周」。（翻攝自臉書）