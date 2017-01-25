回應夜會長髮妹 周湯豪「早知有記者」
2017/01/25 12:37
〔娛樂頻道／綜合報導〕周湯豪外型帥氣，新專輯更是受到粉絲廣大迴響，自出道以來與蕭亞軒、拐拐傳過緋聞，日前他被目擊密會一名外型亮眼的長髮妹，頻繁出現在該女子家附近，近日又被拍到與長髮妹單獨約會，對此，經紀公司出面回應。
周湯豪去年11月結束工作後，直奔大安區某大樓，隨後與長髮妹碰頭，兩人一同搭電梯下樓，先分開行動後又會合，小心翼翼不時左顧右盼，隔月，周湯豪再被目擊現身長髮妹住處附近，雖未見面，但不免引發外界好奇，根據《ETtoday》報導，周湯豪所屬經紀公司表示：「當天就是跟朋友聚會，沒那麼複雜，而且拍到當時他也知道，因為記者一直在附近跑來跑去的。周湯豪覺得他們工作也蠻辛苦的，謝謝大家這麼關心。」
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