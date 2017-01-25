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德州電台因「愛國主義」 無限期禁播瑪丹娜音樂

2017/01/25 12:54

流行天后瑪丹娜一向直言敢說，也常透過音樂向全世界傳遞不同的訊息。（翻攝自PopWrapped）

〔記者陳昱均／綜合報導〕流行天后瑪丹娜一向直言敢說，勇於批評時政，最近她才在川普上任成為美國新總統後第一場範圍跨越全球的「女權大遊行」（Women's March）示威遊行活動中，直接當著CNN等多個國際知名電視台的直播鏡頭前，連續三次罵出「Fxck」的不雅詞彙外，甚至語出驚人說有想要炸掉白宮的念頭，顯示出自己對於川普上任的憤怒，引發爭議。由於她這番偏激發言引起美國中情局（CIA）關注，事後雖急忙澄清「只是比喻」，但仍引起一些後續效應，像是美國德州的一個電台在這之後，就決定要無限期禁播瑪丹娜的音樂。

瑪丹娜日前激憤在「女權大遊行」活動上自爆曾有過想炸毀白宮的糟糕念頭，引起爭議。（路透社）

根據《Billboard》報導，德州的「HITS 105」電台在瑪丹娜21日於「女權大遊行」上所說出那番不妥發言後，該電台的負責人泰瑞湯瑪斯（Terry Thomas）在24日正式發表一篇聲明，稱他們未來將會無限期禁播瑪丹娜的音樂，他在聲明中表示：「禁播瑪丹娜的音樂不是一個政治性的舉動，這完全只是出於愛國主義，當她發表了如此反美國的言論時，我們再繼續播放她的音樂就完全不是一件對的事情。」不僅如此，他們更希望其他電台也能跟進這樣的做法，好來向瑪丹娜傳達他們的不滿之情，不過由於目前尼爾森公司並沒有在監控該電台，因此就不得而知他們先前播放瑪丹娜音樂的頻率究竟是如何了。

美國德州的「HITS 105」在臉書上發表了未來將無限期禁播瑪丹娜音樂的聲明。（翻攝自HITS 105臉書）

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