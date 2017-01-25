綑E奶滴蠟燭 強國女歌手MV變AV

香港歌手迪子推出新歌MV《一蓮托生》，大玩SM綑綁梗。（翻攝自微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕進演藝圈人人有機會，想紅卻難如登天，許多藝人無不想盡花招奪人眼球，先前有南韓女團秀該邊或是穿肉胎裝，各種誇張行徑進令人嘆為觀止，近日則有一名中國女歌手迪子，在推出的新歌MV《一蓮托生》大玩SM綑綁梗，更爆乳出鏡，被揶揄有如在拍AV，不是MV了。

香港歌手迪子推出新歌MV《一蓮托生》，大玩SM綑綁梗。（翻攝自微博）

據香港《蘋果日報》報導，香港女歌手迪子擁有35E傲人胸圍，可說是不用靠歌聲也有別的生財工具，她在《一蓮托生》MV中，為配合曲中主題，她穿上白色調整型內衣，搭配鮮紅色繩子綑綁全身，騰空吊起的一幕，火辣身材全入鏡，豐滿巨乳被綑得呼之欲出，而男主角則是手持一支巨型白色蠟燭，緊貼在迪子身後，蠟油即將滴在她身上，極度引人遐想，引起網友熱烈討論，直呼：「這是AV吧！」成功造成話題。

香港歌手迪子推出新歌MV《一蓮托生》，大玩SM綑綁梗。（翻攝自YouTube）

香港歌手迪子推出新歌MV《一蓮托生》，大玩SM綑綁梗。（翻攝自微博）