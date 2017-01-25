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SMAP才解散 中居正廣因支氣管炎併發肺炎住院！

2017/01/25 11:39

前SMAP隊長中居正廣傳出因支氣管炎併發肺炎住院一周的不幸消息。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者陳昱均／綜合報導〕成軍28年的日本國民天團「SMAP」，在2016年正式解散並走入歷史，成員們現在都已經各奔東西，讓人難過且感慨不已。最近，傳出了44歲的前隊長中居正廣身體微恙，因為支氣管炎併發肺炎住院一周的消息，令人聽聞後擔憂不已。

昨天（24日）在朝日電視台的《中居正廣的怪談圖書館》節目中，節目開頭就先以字幕寫道「今天的演出，主持人中居正廣將缺席」，並由諧星「劇團一人」獨自扛起代理主持人的職務，他也透露：「中居先生身體不適才缺席，我有跟他通過電話，目前因為感冒不是很有元氣。」對此，所屬事務所則表示，中居正廣確實在本月中旬因支氣管炎併發肺炎而住院1周，不過目前已經順利康復出院，也已經回到工作崗位上，請大家不用太過擔心。

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