舒淇穿寬鬆衣物 江柏樂：已懷孕4個月

舒淇（左）、馮德倫（右）相識超過20年，去年閃電結婚，最近舒淇常被拍到穿寬鬆衣物，被外界疑有孕。（資料照）

〔娛樂頻道／綜合報導〕台灣女星舒淇去年和馮德倫閃電結婚，相知相惜多年最後終成伴侶，令粉絲都相當感動，也感染他們濃濃的幸福感，舒淇曾在活動上透露2017年會減少工作，想要調養身體專心做人，不過目前為止肚皮還沒有消息，但最近她和好姊妹林心如找上同一個中醫師調身體，加上被目擊一直穿寬鬆衣物，被懷疑胎藏腹中。

命理師斷言舒淇應已懷孕4個月以上。（翻攝自臉書）

據《壹週刊》報導，命理師江柏樂卜出「火澤睽」卦象，直接斷言舒淇已經懷孕4個月以上，「很可能在今年農曆的七月或八月生小孩，而且生男孩的機率大一點。」不過另名命理師謝沅瑾則認為首胎是女兒的可能性較大，他表示馮德倫的陽剛氣旺、子女宮好，再對照舒淇的藝名和本名，都出現「2個小孩」的命格。