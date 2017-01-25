童仲彥遭控家暴 主播同事：為何甘願被打還苦守婚姻？

童仲彥和老婆李秀環恩愛模樣已不復見。（資料照，記者林正堃攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕台北市議員童仲彥妻子李秀環上週被踢爆和一名男子過從甚密，今天竟暴出李秀環控訴遭童仲彥家暴，她還出示被打得體無完膚照片，也讓童仲彥形象大壞，曾是他同事的民視主播劉方慈，感觸特別深。

劉方慈現為民視主播。（翻攝自劉方慈臉書）

最新一期《壹週刊》接獲爆料，指童仲彥疑似有婚外情，還有家暴行為，常對妻子動粗，向李秀環求證此事，李秀環坦言童常對她施暴，施暴原因都很怪，吵架打人已不稀奇，心情不好也打，有時是喝醉就打，甚至還常打到叫救護車，連警衛都見怪不怪。李秀環說，先前考量童是公眾人物才隱忍，但沒想到夫妻一場，童仲彥會這樣弄她。

童仲彥遭控家暴，曾是他同事的主播劉方慈說：「這是無限迴圈。」（翻攝自劉方慈臉書）

童仲彥曾任民視談話節目《頭家來開講》主持人，和他曾是同事的主播劉方慈說：「這是無限迴圈。」她納悶為何甘願被打卻還要苦守婚姻？劉方慈認為：「不管男女，人似乎有個盲點，除非發生在自己身上，否則很難相信『習性難改』這項鐵律。」

劉方慈直言，童仲彥算是她在民視的前輩，採訪都表現積極突出，但她強調：「清官難斷家務事，但若屬實，這是公眾議題，應被公開審視。」