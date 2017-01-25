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駭客竊取小珍妮佛等女星裸照 將入獄服刑9個月

2017/01/25 11:19

珍妮佛勞倫斯先前曾因裸照被駭客竊取，並散播在網路上而引發熱議。（翻攝自TheImproper）

〔記者陳昱均／綜合報導〕在2014年時，發生了震驚全世界的好萊塢女星裸照大量外流事件，受害者包括珍妮佛勞倫斯、席琳娜、蕾哈娜、克斯汀鄧斯特等，私密裸照就這樣在網路上大量流傳，繼去年36歲的駭客萊恩科林斯（Ryan Collins）認罪、被美國賓州法院判刑18個月後，24日又有一名來自芝加哥的29歲男子愛德華馬傑齊克（Edward Majerczyk），因為在網路上偷取30位名人的個人資料以及裸照、影片等私密資訊，被判處9個月有期徒刑

犯案的芝加哥29歲男子愛德華馬傑齊克。（翻攝自推特）

根據《衛報》報導，愛德華馬傑齊克被控訴編寫了一個釣魚程式來駭入他人的Email及其他線上帳戶，透過發送像是各種要求使用者登錄帳號密碼的網路服務提供者所發送的假電子郵件，來獲取這些名人的私密帳戶，其中就包含了先前曾因裸照事件喧騰一時的奧斯卡影后珍妮佛勞倫斯的帳戶，他因為只是將這些資料駭來自己欣賞，所以沒有被因販售或張貼在網路上被判刑。愛德華馬傑齊克去年在洛杉磯的聯邦法院認了自己所犯下的罪行，並簽署了同意將整起案件移轉到芝加哥審理的文件，兩邊後來都同意他應該入獄服刑9個月，最高則可判處5年的有期徒刑，他將於2月27日正式開使入獄服刑。

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