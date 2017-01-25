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房仲業求曝光 冠名韓劇偶像劇

2017/01/25 12:06

21世紀不動產和偶像劇《酸甜之味》合作，男主角張書豪就是飾演該公司的業務員。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕許多品牌為求曝光，會選擇在人氣戲劇中以冠名或置入的方式贊助，以達到宣傳的效果，其中不乏美妝、家具或者餐飲品牌，最近房市景氣不好，為了促進業績成長，也開始利用和戲劇合作的方式求生存，中信房屋鎖定用手機看劇的族群，冠名韓劇來拉近和消費者距離，而21世紀不動產則和偶像劇合作，冠名贊助TVBS的《在一起，就好》，之後接檔的戲更是直接相關。

韓劇時常出現潛艇堡品牌「Subway」的置入性行銷，《鬼怪》便是一例。（翻攝自韓網）

據《蘋果日報》報導，21世紀不動產首度和偶像劇合作，冠名贊助TVBS《在一起，就好》，接檔戲《酸甜之味》，男主角張書豪則是直接飾演21世紀不動產的業務員，演出房仲日常及工作的細節，讓觀眾更了解房仲的工作內容，更加有親切感，而中信房屋跟「LITV」合作，冠名多部人氣電視劇包括《瑯琊榜》、韓劇《雲畫的月光》，春節放假期間正是追劇高峰期，有望大量提高品牌印象。

超夯韓劇《太陽得後裔》也多次出現男女主角約在Subway的場景。（翻攝自韓網）

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