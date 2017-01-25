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布魯克林玩直播 被老爸貝克漢嗆偷穿他衣服

2017/01/25 09:49

布魯克林（左）與老爸貝克漢感情非常好，父子倆也常在社交平台上互虧，引人發笑。（翻攝自E! Online）

〔記者陳昱均／綜合報導〕前足球金童貝克漢從球場退休後，便把生活重心都擺在家庭上，成了家中3個兒子與么女「小七」的最佳玩伴，而超愛逗孩子們的好爸爸貝克漢，先前就曾在長子布魯克林開心PO影片慶祝Instagram粉絲破百萬人時亂入，炫耀：「我粉絲有5200萬喔！」讓布魯克林的臉馬上垮下來；昨天布魯克林在Instagram上開直播與粉絲互動時，老爸貝克漢又再度亂入，混入粉絲群中嗆兒子身上穿的是他的衣服，笑翻眾人。

貝克漢（右）先前亂入兒子慶祝Instagram破百萬粉絲的影片大肆炫耀自己粉絲比他多，讓布魯克林的臉馬上垮了下來。（翻攝自布魯克林Instagram）

布魯克林昨天（24日）透過Instagram的限時動態功能，開了直播要與900多萬名追蹤者們互動，當不少粉絲都在大讚他帥氣、狂送愛心時，卻驚見貝克漢的帳號也加入其中，他先是對布魯克林說：「你應該在學校才對」，發現兒子直接略過他繼續跟粉絲聊天後，貝克漢就直接使出殺手鐧，指控：「那是我的衣服！」不僅如此，這位調皮老爸仍不打算停止虧兒子的行為，在布魯克林PO出一張站在霧茫茫的街頭自拍照後，他又出現在底下留言：「不錯的衣服喔，但你是從哪搞來的？？？」導致布魯克林該則PO文底下充滿大片：「你該去學校了」、「身上穿的是你老爸的衣服」的留言，令人哭笑不得。

布魯克林昨天直播與粉絲互動時，老爸貝克漢又意外現身其中來嗆兒子，十分逗趣。（合成圖，翻攝自布魯克林Instagram）

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