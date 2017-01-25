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（影音）辛龍腿開開顏騎Kid 聞到「水屁」一秒崩潰

2017/01/25 09:27

Kid上節目人來瘋，行徑都相當大膽。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「Kid」林柏昇每每在節目上都使出渾身解數，更以裸奔少年闖出名號，近年演藝事業水漲高，有「綜藝小天王」的稱號。昨他分享一段影片，他躺著任由辛龍坐壓在他身上，下一秒他卻崩潰大叫怒罵髒話。

Kid個性瘋狂搞怪，玩起遊戲來更是相當大膽，昨他在臉書分享一段影片，影片中只見他躺在地上，任由辛龍在上方把屁股對向他，準備對著他的臉放屁，2人維持怪異的姿勢好一陣子後，辛龍激動大喊：「來了來了來了！」隔了2秒便看到Kid狂打對方屁股，表情大變，並裹著棉被大叫：「水屁！水屁！好噁心喔！」而辛龍開玩笑問：「舒服厚。」他忍不住怒罵髒話：「舒服個雕啦X！」逗趣行徑令眾人笑翻。

相關影片（擷取至臉書，如被移除請見諒）：

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