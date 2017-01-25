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護送50億繼承人 巨星甘願當泊車小弟

2017/01/25 10:46

周董相當寵愛老婆昆凌和愛女小周周，從以前的暴衝浪子，便成個性溫和開朗的好爸爸。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕身家50億的華語樂壇天王「周董」周杰倫，和女星昆凌結婚滿2年，愛女「Hathaway」也已1歲半，夫妻倆對孩子隱私相當保護，真面目從未真正曝光過，不過周董寵愛孩子的種種行為，倒是相當高調，讓人好生羨慕，除了盛大的百日宴、為女兒寫歌、在演唱會上號召萬人唱歌慶生，近日又被捕捉到當泊車小弟，親自護送老婆和愛女，可見對象是前世情人，超級巨星也只好投降。

據《蘋果日報》報導，22日周董座車被目擊停在知名餐廳《橘色涮涮鍋》外，泊車小弟隨著店內客人來來往往而不斷移動他的車輛，相當保護他的愛車，餐畢戴著毛帽、口罩的周董率先走出餐廳並上車，本以為會來個川普風，不等老婆直接走的style，畢竟他出門大陣仗，總有人會護送家人，沒想到他似乎怕老婆受冷風吹，主動將車開到餐廳門口，讓昆凌、岳母大人及一名抱著小周周的女子直接上車，1秒冷風都吹不到，隨後便以相當和緩的速度駛離，相當體貼，好老公、好爸爸、好女婿三種形象一次體現。

近日周董被目擊親自開車接送老婆孩子及岳母大人。（翻攝自臉書）

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