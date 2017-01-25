奧斯卡入圍名單糗出包！湯姆漢克空歡喜一場

奧斯卡官網所公布的第89屆入圍名單糗出包，讓湯姆漢克（右）與艾美亞當斯2人意外上榜。（合成圖，翻攝自推特、Salon）

〔記者陳昱均／綜合報導〕第89屆奧斯卡獎入圍名單在台灣時間的24日晚間正式公布，雖然與外界當初所預測的結果相差不遠，不過仍是幾家歡樂幾家愁的狀況。不過，尷尬的是，這個影壇如此重大的盛事，竟然發生了意外出包的窘境，奧斯卡官網上的影帝影后提名人選根本是錯誤的，負責在官網上PO出得獎名單的ABC電視網隨後也發表聲明為這個狀況道歉。

奧斯卡官網上所公布的入圍名單，影帝與影后的部分各有一處是錯的，引發熱議。（翻攝自微博）

昨天在奧斯卡官網上所公布的入圍名單中，在影帝影后的部分各出現了一個錯誤，最佳女主角獎入圍的是《愛侶》的露絲奈格（Ruth Negga），而非《異星入境》的艾美亞當斯；最佳男主角獎的入圍者則是硬生生多出了《薩利機長》的湯姆漢克，這些其實都是錯誤的資訊。對於這個狀況，ABC電視網已經迅速更正完畢，並發表了道歉聲明：「今天早上ABC電視網在奧斯卡官網上發表了錯誤的資訊，不過透過推特所公布的名單是正確的，我們已迅速更正了錯誤訊息，也要為所造成的困擾，向美國影藝學院、媒體及所有影迷道歉。」

影后部分的入圍者其實是《愛侶》的露絲奈格（左），而非《異星入境》的艾美亞當斯（右）。（翻攝自New York Daily News）