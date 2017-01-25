麥可傑克森女兒受訪 爆父親是遭謀殺

〔即時新聞／綜合報導〕已故「流行音樂天王」（King of Pop）麥可傑克森（Michael Jackson）的女兒芭莉絲（Paris Jackson）接受媒體訪問時表示，他的父親的私人醫師有必要承擔部分責任，因為麥可傑克森生前依賴注射麻醉藥而成癮。芭莉絲認為，這件事件背後有隱藏著龐大的陰謀。芭莉絲還透露4年前遭人性侵，還曾多次因此企圖自殺。

日前18歲的芭莉絲接受《滾石雜誌》（Rolling Stone）的封面專訪打破沉默，直指父親的私人醫師莫瑞（Conrad Murray）有必要承擔部分責任，因父親生前高度依賴注射麻醉藥異丙酚（anesthetic propofol）而成癮，顯示事件背後的陰謀論。

芭莉絲表示，麥可傑克森在生前曾暗示說，「有人想殺掉他」。她認為，父親毫無疑問是被謀殺的，雖然這個陰謀論聽起來很不可思議，但家中每個人都知道麥可傑克森被陷害的真相。她說，將等到時機成熟時，會將全部真相揭露，但在現階段只能說這麼多。

芭莉絲還說，她在14歲時曾遭一名陌生人性侵，這項慘痛經歷讓她患上憂鬱症並且沾上毒癮，又曾多次企圖自殺，最近一次是則是在3年前。