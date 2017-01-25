又傳緋聞 許瑋甯王柏傑京都約會被抓包
2017/01/25 08:36
〔娛樂頻道／綜合報導〕許瑋甯從模特兒轉戰戲劇圈，成績亮眼，另外她與阮經天的感情史也一直受到關注，日前又被拍到王柏傑多次打扮輕便、進出她家，近日又被目擊她與王柏傑同遊京都，再次傳出戀情。
《鏡週刊》報導，讀者指出日前目擊許瑋甯與王柏傑在京都的約會勝地鴨川優閒散步，滿地的楓葉別有氛圍，他們2人單獨出現在約會勝地不免讓人認為關係不單純，讀者表示：「也太不小心了吧，兩人出國約會還選在京都，明明這裡台灣觀光客就超多。」比對許瑋甯日前在社群網站上PO的照片，發現她確實在該時間點有去過京都，對此，許瑋甯經紀人方臨不回應，而王柏傑經紀人則表示，王柏傑在附近拍戲，有跟劇組的人到過該地，但成員中並沒有許瑋甯。
許瑋甯曾在社群網站透露自己在京都。（翻攝自Instagram）
相關新聞
- 王柏傑去當兵 許瑋甯傳復合阮經天
- 2015 OMG TAIWAN（六）：阮經天 衰好衰滿
- 自製氣泡水 讓過年變時尚
- 許瑋甯就愛這款？王柏傑阮經天共同點是...
- 許瑋甯、王柏傑戀情喊卡？ 友人爆和阮經天有關...
- 『超級機車』進駐崎頂新樂園
- 許瑋甯新歡王柏傑 傳曾為柯佳嬿割腕
- 閨密遇恐怖情人？林心如要許瑋甯...
- 小天出局 王柏傑被爆短褲拖鞋直搗許瑋甯香閨
- 阮經天想追回許瑋甯 傳揮拳打跑經紀人
- 許瑋甯被爆和兄弟交往 阮經天不爽
- 許瑋甯強硬切割阮經天-冷回
- 小天情斷許瑋甯心情差 被爆揮拳打跑經紀人
- 這個姿勢不科學！許瑋甯竟與腳底板深情對望
- 許瑋甯復合阮經天？ 好友黃鐙輝回應了
- 許瑋甯好會忍？ 傳8年4度背叛女方選擇原諒
- 假戲真做 許瑋甯演技大爆發
- 掰了阮經天 許瑋甯星途更旺
推薦新聞