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又傳緋聞 許瑋甯王柏傑京都約會被抓包

2017/01/25 08:36

許瑋甯（左）與王柏傑（右）再次傳緋聞。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕許瑋甯從模特兒轉戰戲劇圈，成績亮眼，另外她與阮經天的感情史也一直受到關注，日前又被拍到王柏傑多次打扮輕便、進出她家，近日又被目擊她與王柏傑同遊京都，再次傳出戀情。

《鏡週刊》報導，讀者指出日前目擊許瑋甯與王柏傑在京都的約會勝地鴨川優閒散步，滿地的楓葉別有氛圍，他們2人單獨出現在約會勝地不免讓人認為關係不單純，讀者表示：「也太不小心了吧，兩人出國約會還選在京都，明明這裡台灣觀光客就超多。」比對許瑋甯日前在社群網站上PO的照片，發現她確實在該時間點有去過京都，對此，許瑋甯經紀人方臨不回應，而王柏傑經紀人則表示，王柏傑在附近拍戲，有跟劇組的人到過該地，但成員中並沒有許瑋甯。

許瑋甯曾在社群網站透露自己在京都。（翻攝自Instagram）

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