洪曉蕾被爆密戀50歲新歡 前夫王世均：幸福是自找的

洪曉蕾被爆身邊出現新歡。（翻攝自洪曉蕾臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕名模洪曉蕾和前夫王世均過去先後爆出外遇、私生子、財務問題等醜聞，被外界封為「驚世夫妻」，2人在去年7月簽字離婚。離婚6個多月，洪曉蕾昨被爆正和50歲的斯文型男打得火熱，正在帛琉度假的她，認了正在萌芽的新戀情，對照前夫王世均，身邊卻不見辣妹相伴。

「驚世夫妻」洪曉蕾（右）和前夫王世均（左）早在去年7月簽字離婚。（資料照）

洪曉蕾恢復單身後，不但沒有因為離婚和小孩影響行情，反而桃花大開，被不少政商名流追求，據《聯合報》報導，她被爆身邊已有對象，對方是年約50歲的高階經理，對此她透露，目前還是朋友階段，一切自然發展，她也嬌羞形容對方「外表斯文，是努力工作型的男人」，相當呵護這段新戀情。

王世均（左）目前身邊不見辣妹相伴，大多只看到他和一對兒女。（翻攝自王世均臉書）

洪曉蕾爆出新戀情，「驚世夫妻」男主角王世均則是過著沒有女伴生活，前天他早一步哀怨透過臉書說：「每天趕包貨出貨，忙到沒有白天黑夜，但，還是得找出時間陪陪兩寶，可是我們都很滿足，辛苦全不見了，幸福是自找的。」對，「幸福是自找的」，「驚世夫妻」現階段都在追求自己的幸福。

王世均前天透過臉書大曬和一對兒女溫馨出遊照。（翻攝自王世均臉書）